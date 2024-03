Opposizione all’attacco: "Palazzo Albertini, lavori in ritardo dopo i no della Soprintendenza"

"La campagna elettorale è cominciata e il sindaco Zattini e l’assessore Melandri non vogliono restare indietro. In mancanza di risultati di rilievo dopo cinque anni di governo, ogni occasione è buona per magnificare il costosissimo gioco (le spese dovrebbero avvicinarsi a 4 milioni) di spostamenti di servizi e beni culturali fra palazzo Merenda, palazzo Romagnoli e palazzo Albertini". Vanno all’attacco della giunta, con una nota emessa ieri, Partito democratico, Forlì e co., Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra Forlì.

"Al di là dei tanti aspetti critici dell’intera operazione – specificano – , che rischia di tradursi in un caotico smembramento del patrimonio e dei servizi culturali (a partire dallo ‘spezzatino’ di quello bibliotecario, che si troverà a ruotare addirittura su tre sedi, Merenda, Santarelli e Romagnoli, a fronte della medesima dotazione organica, già ora del tutto insufficiente), dobbiamo rilevare l’aperta discrepanza fra gli annunci della giunta sull’imminente conclusione dei lavori e ciò che emerge dalle carte". A sette mesi dalla conferenza stampa in cui "l’assessore Melandri affermava che ‘i nostri progetti sono in pieno accordo con la Soprintendenza’ e a pochi giorni da un’ennesima uscita in cui il Comune annunciava che ‘bisognerà attendere poco per vedere finito il cantiere di palazzo Albertini’, la realtà, messa nero su bianco dagli uffici del Comune a seguito dei nostri accessi agli atti, è che manca l’autorizzazione della Soprintendenza allo spostamento della collezione Verzocchi. visto che il Comune non è stato in grado di fornire i chiarimenti richiesti sulle modalità di trasferimento di opere tanto preziose".

L’opposizione sottolinea il fatto che "già la sola mancanza di questa autorizzazione mette in forse l’intero progetto che, come noto, ha come punto centrale proprio lo spostamento della Verzocchi da palazzo Romagnoli. L’unica cosa certa che emerge dalle carte è la bocciatura della Soprintendenza di alcuni elementi qualificanti (display ad alta luminosità affiancato al portone di ingresso, led wall nelle colonne dell’atrio) ritenuti invasivi e impattanti sull’aspetto dell’edificio e della piazza". Viene inoltre definito "preoccupante che l’intero progetto museografico non sia stato illustrato pubblicamente ai forlivesi".

Ci sarebbe poi "un ulteriore problema irrisolto, che riguarda la stessa ristrutturazione di palazzo Albertini, ovvero la bocciatura della Soprintendenza dell’installazione di un ascensore, pur indispensabile per permettere la fruizione museale da parte di tutti, e la declinazione di numerose prescrizioni, che posticipano nei fatti la data di fine del cantiere; annunciata per inizio 2023, continua dunque a slittare in avanti senza soluzione di continuità".

La soluzione "per porre fine al pasticc io– conclude la nota di Pd, Forlì e co., 5 Stelle, Verdi e Sinistra – è che questa giunta vada a casa e lasci il posto a un’amministrazione che abbia a cuore non il marketing e la vuota spettacolarizzazione della cultura ma la valorizzazione dei beni e servizi culturali forlivesi".