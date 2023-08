Opposizione, doppio attacco "Credito d’imposta subito"

Attivare subito il credito d’imposta per famiglie e imprese danneggiate dall’alluvione. Le federazioni del Pd di Forlì, Cesena e Ravenna tornano a a rivolgere la richiesta. "Riteniamo fondamentale attivare subito lo strumento del credito d’imposta e definire immediatamente i criteri con cui elargire queste risorse – scrivono i dem delle province più colpite – . Siamo convinti che rappresenti il meccanismo più semplice e funzionale per dare certezze e garanzie a cittadini, agricoltori e imprese colpite dall’alluvione, che hanno pieno diritto a un rapido ritorno alla normalità".

Tale sistema "assicurerebbe a tutti gli aventi diritto – dicono i coordinatori Pd delle 3 città romagnole – il riconoscimento dei danni e sarebbe completamente tracciabile e trasparente, perché nessuno gestirebbe un euro se non attraverso questa forma diretta dello sportello bancario. Inoltre tale strumento consentirebbe alle finanze pubbliche di non sobbarcarsi, tutto e subito, l’intero carico dei costi, in quanto verrebbero spalmati in più annualità. Si tratterebbe quindi di una misura conveniente per lo Stato e veloce per le comunità colpite".

Intanto la lista Forlì e co. rivolge altre critiche all’amministrazione comunale, accusata di inerzia e di mancate risposte ai cittadini. "Spentisi i riflettori e l’attenzione mediatica, famiglie e imprese sono alle prese con gli enormi costi della ricostruzione, nella pressoché totale assenza di ristori governativi; sono inoltre molto forti le preoccupazioni sullo stato dei lavori per la messa in sicurezza del territorio in vista dell’autunno, in assenza di stanziamenti del governo – sostiene Federico Morgagni (foto) capogruppo di Forlì e co. – . A Forlì la situazione è peggiorata dalla colpevole inerzia del sindaco Zattini e della sua giunta, la cui assenza e incapacità di reazione, dal giorno dell’alluvione in poi, ha creato un vuoto di potere nel momento in cui la città maggiormente avrebbe bisogno di una guida solida".

Gli oppositori di centrosinistra rimarcano il fatto che "dopo quasi cento giorni il nostro Comune non ha voluto neppure avviare un censimento dei danni e dei bisogni dei cittadini alluvionati, col risultato che ancora oggi manca una mappatura puntuale dei problemi e delle urgenze sul territorio. Altrettanto inspiegabile è l’ostinato rifiuto del sindaco a confrontarsi con i suoi concittadini in assemblee pubbliche, diiversamente da quanto avvenuto nelle città vicine".

L’altra polemica riguarda le donazioni per gli alluvionati. "Mentre a Ravenna e Cesena i beneficiari delle raccolte fondi hanno già cominciato a ricevere i soldi, ottenendo almeno un piccolo ristoro in assenza di aiuti governativi, a Forlì il Comune continua a prendere tempo, rinviando ogni decisione – conclude Forlì e co. – . Nonostante le promesse del sindaco Zattini ai partecipanti alla manifestazione del 3 agosto sulla rapida apertura di un tavolo per condividere l’impiego dei fondi e i criteri per la loro ripartizione, a oggi non si è fatto alcun passo avanti".