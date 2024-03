Opposizione e Lega ai ferri corti: "Buda fa campagna? Lasci Alea". E lei: "La sinistra non dia lezioni"

Dopo l’inaugurazione, a poche decine di minuti e di metri l’una dall’altra, delle due sedi dei comitati elettorali, la campagna per le amministrative 2024 è entrata nel vivo. Giusto il tempo che i due candidati – Graziano Rinaldini (centrosinistra) e Gian Luca Zattini (centrodestra) – terminassero i loro discorsi, che sono iniziate le scintille tra i due opposti schieramenti.

Ad accendere la miccia sono stati i gruppi consiliari di Pd, Movimento 5 Stelle e Forlì e Co, oltre all’Alleanza Verdi e Sinistra Forlì, che hanno ripreso una notizia comunicata dalla Lega venerdì: la presidente di Alea Ambiente, Simona Buda, sarà la coordinatrice della campagna elettorale della Lega a sostegno del sindaco Zattini. I partiti di centrosinistra si dicono "sconcertati" dall’"atteggiamento autoreferenziale rispetto alla considerazione della cosa pubblica" e considerano "un fatto di una gravità senza precedenti" che "la presidente della società in house del Comune di Forlì e di altri 12 comuni si presti ad assumere una funzione smaccatamente elettorale". E la accusano: secondo loro la città è "sempre più sporca" e si "moltiplicano le lamentele dei cittadini", mentre la Buda, "anziché impegnarsi a tempo pieno, come richiesto dal suo ruolo nella risoluzione dei problemi, ha preferito sostenere la campagna elettorale del partito che l’ha indicata". Il centrosinistra chiede dunque le immediate dimissioni di Simona Buda e, come già in passato, quelle di Vincenzo Bongiorno, di cui ricordano un simile doppio ruolo (amministratore unico della società Forlì Mobilità Integrata e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia).

A rispondere, ieri, è stata la stessa Buda, con una nota diffusa dalla Lega: "Non esiste alcun tipo di incompatibilità fra i due ruoli". Per poi contrattaccare: "Da quale pulpito viene la predica. Da un’opposizione di sinistra che in cinquant’anni ha praticato una sistematica occupazione della cosa pubblica e oggi si azzarda a muovere rilievi che sono palesemente pretesti elettoralistici. È noto come le nomine nelle aziende pubbliche siano di natura politica". Elencando infine i risultati di Alea: tariffe non aumentate e raggiungimento degli obiettivi del piano regionale con 4 anni d’anticipo.

Sempre ieri, la Lega ha attaccato il candidato sindaco Graziano Rinaldini. Il riferimento è alle parole pronunciate sabato ("io spalavo il fango, loro erano al chiuso a piangere e non sapevano cosa fare", evidente frecciata al sindaco Zattini, che si è più volte commosso): "Stop all’uso propagandistico e strumentale dell’alluvione", ha detto il deputato e segretario romagnolo Jacopo Morrone. Che sul disastro di maggio rivendica che "la Giunta Zattini ha lavorato duro per tirare fuori dal ‘fango’ la città senza piangersi addosso e senza autopromuoversi, come hanno fatto giunte Pd di città vicine. Ha spalato e sofferto insieme alla gente e ha saputo intrattenere rapporti costruttivi con la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo".

Matteo Bondi