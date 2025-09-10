Opposizioni al contrattacco: "Aree di sosta, giunta che fai?"

Lo strascico di polemiche che ha fatto seguito alla chiusura per lavori del parcheggio di via Matteucci, che rimarrà interdetto al pubblico per tutto il mese di settembre, nonché la decisione dell’agosto scorso di rendere a pagamento le nuove strisce blu nel parcheggio di via Gerolimini, sono diventati l’occasione, da parte dei gruppi consiliari di opposizione, per rimettere al centro del dibattito politico il sistema dei parcheggi in città.

Lo strumento adottato è stata una mozione, presentata in consiglio comunale lunedì scorso. Nel testo presentato l’attenzione è puntata anche sull’altro problema che riguarda il parcheggio di via Gerolimini, a ridosso dei Mercati generali, una porzione del quale è da qualche mese recintata e inaccessibile e che già è stato oggetto di tre question time, a gennaio, marzo e luglio scorsi. "A seguito di tale decisione i 25-30 stalli previsti nella porzione di parcheggio recintata sono stati sottratti all’utilizzo di residenti, dei lavoratori del centro storico e dei cittadini che ne usufruivano". La mozione, presentata dai gruppi consiliari del Pd, Avs, RinnoviAmo Forlì e 5 Stelle, ha per oggetto la gestione di quel parcheggio, ma si spinge oltre, fino a proporre una riorganizzazione generale, un nuovo piano della sosta in centro storico. La mozione sarà all’Ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. "Con questa mozione intendiamo spronare l’amministrazione ad avviare un percorso per la revisione del piano della sosta in centro storico, come richiesto da tempo dai cittadini e da numerose associazioni di categoria". La mozione contiene diverse proposte: dalla realizzazione dei parcheggi multipiano, alla richiesta di aprire anche nelle ore notturne il parcheggio di via Manzoni; la creazione di aree di sosta espressamente riservate ai residenti, il collegamento dei parcheggi a corona del centro storico con navette elettriche continuative e gratuite, fino all’adeguamento degli orari di sosta e degli abbonamenti annuali a prezzo calmierato per i lavoratori del centro storico, con il ripensamento della fasce orarie di gratuità, "con distinzione delle aree a prevalenza abitativa da quelle a valenza prettamente commerciale".

Al primo punto della mozione, la ferma sollecitazione a rimuovere le transenne dal parcheggio di via Gerolimini, "oggetto delle ultime operazioni della giunta, che agisce senza un chiaro piano complessivo". "La nostra speranza – dice Federico Morgagni del Pd – è che la giunta e la maggioranza si rendano disponibili ad un confronto vero e senza pregiudiziali, perché la sosta è un problema decisivo per il rilancio del centro storico e non può essere risolto con iniziative disorganiche, come quella di via Gerolimini".

Paola Mauti