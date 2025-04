Opposizioni all’arrembaggio. Nel mirino Tassinari e Zattini

Un attacco su vari fronti quello portato dal centrosinistra forlivese nei confronti del centrodestra, nazionale che cittadino. Sulla vicenda dell’emendamento presentato e poi ritirato dalla deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, interviene il segretario Dem, Enrico Monti. "Un imbarazzante dietrofront su un tema, quello delle celebrazioni per il 25 aprile ed il 2 giugno, che dovrebbe essere unitario – esordisce Monti –. La deputata ha pensato di proporre lo spostamento di risorse per 0,7 milioni annui, a partire già dal 2025, previste nella legge di bilancio per queste ricorrenze, verso il progetto del Museo nazionale della Resistenza di Milano, ancora non in essere. Un fatto gravissimo. Se l’emendamento fosse stato approvato, avrebbe rappresentato un attacco ai valori dell’antifascismo sui quali si fonda la Repubblica italiana".

Affermazioni a cui risponde la stessa Tassinari: "Nessuna volontà di sminuire le iniziative per il 25 aprile, che tra l’altro è una ricorrenza che sento moltissimo. Si trattava di uno spostamento tecnico che è stato preso come pretesto per innescare una vuota polemica. Ci sono cose più importanti di cui occuparsi". Al sindaco, Gian Luca Zattini, viene quindi chiesto di prendere le distanze dai manifesti di ProVita, apparsi in città da pochi giorni. "In linea con le precedenti iniziative di tale associazione – sottolineano i gruppi consiliari di opposizione –, i cartelloni, facendo riferimento ad una fantomatica ideologia gender, diffondono un messaggio discriminatorio e alimentano l’ostilità nei confronti delle persone Lgbtq+, facendo intendere che rappresentino addirittura una minaccia per i giovani, utilizzati in maniera spregiudicata per questa becera propaganda".

Le opposizioni ricordano poi come diversi comuni si stiano attivando per farli rimuovere, e chiedono all’amministrazione di Forlì di fare altrettanto. "Chiediamo al sindaco di condannare in maniera netta e pubblica il contenuto dei manifesti – concludono i consiglieri –, riaffermando che a Forlì non abbiamo bisogno di odio ma di rispetto e inclusione, e di provvedere al più presto alla loro rimozione". Gli stessi gruppi denunciano quindi come il consiglio comunale abbia bocciato la mozione sull’informazione sui referendum, denotando il "totale disinteresse al problema dell’astensionismo". Le opposizioni avevano suggerito nella mozione alcune azioni da poter svolgere: "Un’nformazione mirata per tutti i cittadini fuori sede, domiciliati nel nostro comune per ragioni di studio, lavoro o salute, che, per la prima volta, potranno votare rimanendo nella nostra città – ricordano i consiglieri –, inviando apposita domanda al comune entro il 5 maggio".

Veniva proposta l’istituzione di un seggio al campus universitario. "La bocciatura della mozione da parte della maggioranza e il rifiuto dell’amministrazione Zattini di andare oltre ai meri compiti che la legge assegna agli enti locali in occasione delle elezioni – concludono –, ci sembrano segnali di disinteresse per la partecipazione democratica, sbagliati in un momento storico già così segnato dalla distanza fra cittadini e istituzioni".

Matteo Bondi