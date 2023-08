Opposizioni critiche "Collezione Verzocchi spesa di 3,6 milioni per trasferirla"

di Paola Mauti

Le opposizioni si presentano compatte nell’esprimere forti critiche sulle iniziative che l’Amministrazione si appresta ad avviare in ambito culturale, iniziative presentate nel corso di una recente conferenza stampa. Al centro delle rimostranze c’è anche la disastrosa gestione dell’archivio di via Asiago: "Cosa è successo in quel deposito dopo l’alluvione è un buco nero". E soprattutto, il progetto di spostamento della collezione Verzocchi da Palazzo Romagnoli a Palazzo Albertini (probabilmente il nodo più critico per le opposizioni), osteggiato anche da una parte di cittadini: "Sono state raccolte 1000 firme su una popolazione di 120mila abitanti – sottolinea Matteo Zattoni del Partito Democratico –: c’è una totale mancanza di confronto con la cittadinanza su temi così importanti e sentiti".

E si spingono, le opposizioni, fino alla richiesta di dimissioni dell’assessore alla cultura Valerio Melandri, che, tra l’altro, "ha approfittato dell’alluvione per promuovere un suo libro". Sotto esame la pesante previsione di spesa per interventi che sono temporanei, come gli spostamenti del patrimonio bibliotecario da palazzo Merenda a Palazzo Romagnoli e, appunto, della collezione Verzocchi, che sarà momentaneamente allocata in un magazzino prima di essere trasferita a Palazzo Albertini: "Un risiko di spostamenti che vedrà l’esborso di 80mila euro per l’imballaggio e la collocazione in un deposito; 600mila per i lavori di adattamento del Romagnoli; più i costi di trasferimento di 46mila volumi al Romagnoli e di 100mila al Santarelli. A questi costi si dovranno poi aggiungere quelli per la ricollocazione della Verzocchi all’Albertini, per un totale di 2 milioni di euro". Oltre a un milione per l’ascensore da realizzare all’interno di quest’ultimo edificio, per rispondere ai necessari requisiti di accessibilità. In totale, dunque, oltre 3,6 milioni di euro "per disallestire e riallestire l’unica collezione d’arte che non ha problemi".

Peraltro, secondo l’ex senatore Sauro Turroni di Europa Verde "c’è stato un vero imbroglio nel dire che la vicenda Verzocchi rientra nei finanziamenti del Pnrr, e questo al solo scopo di consentire procedure semplificate". "Della conferenza stampa del 24 luglio colpisce il tono autoreferenziale e celebrativo tenuto dagli amministratori – sottolinea Federico Morgagni, di Forlì e Co. –. Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi ci saremmo aspettati apertura e disponibilità al confronto coi cittadini e le forze politiche e un ripensamento delle priorità. Le dichiarazioni della Giunta sono state improntate alla volontà di ignorare il confronto e si sono distinte più per il loro carattere propagandistico che per l’interesse alla salvaguardia del patrimonio".

Seguono critiche puntuali ai progetti a partire da Palazzo Merenda: "Ad oggi, per uno spazio così importante e strategico, non esiste un progetto chiaro e unitario, né un’attenta programmazione, sia per quanto riguarda il suo recupero, sia per il suo uso. I lavori languono ancora allo stato in cui li ha lasciati l’amministrazione Drei. Persino il primo stralcio, avviato nel gennaio 2019 e dall’importo contenuto, non risulta ancora ultimato. Come è noto, il secondo, terzo e quarto stralcio dei lavori sono finanziati dal Pnrr, e ciò implica che debbano essere conclusi entro il giugno 2026, pena la perdita di tali risorse. Inoltre, non si comprende perché non si sia presa in considerazione l’ipotesi di trasferire, seppure transitoriamente, la biblioteca moderna all’ex Santarelli". Quanto a Palazzo Albertini "ribadiamo la scarsa attendibilità della tempistica per la conclusione dei lavori".