Ora Ferretti naviga in Borsa "I nostri yacht amati nel mondo"

di Matteo Naccari

Lo sbarco in Borsa è un punto di partenza o un punto di arrivo?

"Ora comincia la gara: abbiamo concluso le qualifiche ad Hong Kong, adesso si corre" risponde soddisfatto Alberto Galassi, classe 1964, amministratore delegato del gruppo Ferretti, multinazionale con base a Forlì, colosso nella produzione di yacht con in portafoglio marchi come Riva, Pershing e Wally. È reduce dal primo giorno di quotazione.

Siete gli unici ad essere sul listino appunto di Hong Kong e di Milano...

"Un altro motivo di orgoglio, sicuramente: siamo primi al mondo anche in questo, così come siamo la società con più flottante, superiore al 50%".

Puntate a crescere ancora? Tra l’altro la prima trimestrale ha avuto risultati importanti: utile di 18 milioni, in salita del 42%, e portafoglio ordini di 1.496 milioni, con un più 15,4%.

"Certo, la strategia è precisa. I nostri piani prevedono di allargarsi ad esempio nei servizi correlati alla nautica, come nella manutenzione, oltre che con acquisizioni di fornitori. Non vogliamo fermarci".

Vi siete portati avanti con investimenti importanti, in Romagna e in Puglia.

"Abbiamo acquistato un cantiere a Ravenna, dedicato a nuove aree produttive, mentre a Taranto abbiamo avviato un progetto per la produzione di materiali per gli yacht, in particolare in carbonio".

La quotazione vi darà ancora più visibilità internazionale.

"Siamo un gruppo che ha marchi che rappresentano il made in Italy, conosciutissimi in tutto il mondo. La qualità e l’innovazione uniti a questo sono sempre stati il nostro punto di forza e lo saranno ancora. I nostri yacht sono al 100% made in Italy in tutto e per tutto, non dimentichiamolo. E continueranno ad esserlo".

Sono entrati nuovi investitori. Oltre ai cinesi di Weichai Power, principale azionista, c’è il fondo Chimera di Abu Dhabi, l’imprenditore ceco Karel Komarek, l’italiano Danilo Iervolino, patron della Salernitana calcio. Sarà complicato gestire queste diverse anime?

"E perché? Siamo una realtà internazionale e siamo abituati a confrontarci con persone di altri Paesi. Tra l’altro chi sta puntando su di noi è spesso già nostro cliente e lo fa proprio perché ci conosce bene. Questa è la nostra ricchezza".

L’altro socio italiano, storico, è Piero Ferrari.

"Presenza fondamentale. In questi anni la sua esperienza e il suo lavoro sono stati determinanti nello sviluppo dei nostri prodotti. È un manager e una guida che conosce come valorizzare i marchi nel settore del lusso".

Cosa vi darà la Borsa? Più conoscenza anche in Italia?

"No, non credo che ci darà solo visibilità. La quotazione è altro. La Borsa ti impone disciplina, regole trasparenti, la solidità finanziaria".

Lei arrivò nel 2014, quando Ferretti non navigava in buone acque. I risultati avuti in questi anni sono un motivo di orgoglio personale?

"Senza dubbio. Quando sono entrato fatturavamo 300 milioni e perdevamo soldi, ora abbiamo ricavi superiori al miliardo e utili per 60,5 milioni...".

Siete radicati in regioni come l’Emilia Romagna e le Marche. Volete sempre investire su questi territori?

"Sicuramente. Abbiamo 7 cantieri, 1800 dipendenti diretti, oltre 4000 nell’indotto, e le radici qui. La Romagna è stata colpita da un’alluvione devastante, non abbiamo avuto danni particolari, ma chi lavora per noi sì. Ecco, siamo ripartiti subito, alla grande, senza fermarci mai. Il nostro successo arriva dalla forza che hanno queste terre. Non lo dimentico mai".