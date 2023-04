"Ora i clienti vanno pazzi per il caramello salato"

E’ il gusto al caramello salato il ’must’ del momento per quanto riguarda le uova di Pasqua per queste festività. Tanto che in alcuni negozi specializzati l’uovo al caramello salato è già esaurito da alcuni giorni come ci riporta Gian Luca Biffi dell’omonimo ‘Emporio dolci’ di via Bertini 4. "Oltre al caramello salato anche le uova al cioccolato e menta – aggiunge Claudia Ungaro (nella foto a destra), titolare dell’Artigiano dei dolciumi di via Casamorata 1 – stanno andando molto bene. Naturalmente la parte del leone la fa sempre la cioccolata, al latte o fondente, e la colomba pasquale". Vendite di dolci che stanno andando secondo le aspettative.

"Siamo in linea con lo scorso anno – conferma Biffi –, anche se sono proprio questi i giorni decisivi per capire come sia andata questa Pasqua. Se andasse come il 2022, comunque, saremmo contenti. E’ stato un buon anno".

Sulla stessa linea anche l’Artigiano dei Dolciumi. "La stagione è buona – conferma Ungaro –, anche se in realtà è partita un po’ in sordina. Negli ultimi giorni però ha recuperato bene e si sta attestando sui livelli dello scorso anno". A parte il caramello salato e la cioccolata, anche il pistacchio si sta ritagliando un discreto spazio. "E’ un prodotto che sta andando bene già da alcuni anni – confermano entrambi i negozianti –, molto richiesto anche quest’anno, in linea con le vendite degli anni precedenti".

Matteo Bondi