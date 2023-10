Ora i lavori sui fiumi: "Rinforzi sul Montone e casse di espansione lungo il Ronco"

"Con il ‘piano di difesa idraulica dell’Emilia-Romagna’, governo e struttura commissariale compiono un altro concreto passo per la ricostruzione post alluvione: 234 milioni di euro e procedure sburocratizzate consentono la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, interventi che si aggiungono a tutti i lavori già effettuati in somma urgenza sugli assi fluviali – le parole della deputata Alice Buonguerrieri –. Queste risorse sono già nella disponibilità del commissario Figliuolo, ora Regione e consorzi devono elaborare il cronoprogramma degli interventi il più velocemente possibile, perché ancor prima dei risarcimenti le persone chiedono la messa in sicurezza dei fiumi, fattore dimenticato dalla Regione stessa negli ultimi decenni". Così la deputata di Fratelli d’Italia commenta l’annuncio del commissario Francesco Paolo Figliuolo in merito ai lavori di messa in sicurezza dei fiumi, tema che negli ultimi giorni è stato l’ennesimo oggetti di polemica tra centrodestra e centrosinistra, ovvero tra chi governa e chi amministra la Regione, con scambio di ruoli tra maggioranza e opposizione fra Roma e Bologna.

Ad ogni modo, i finanziamenti saranno erogati proprio a Regione e consorzi per interventi quali "il rinforzo degli argini del Montone, ma anche il completamento del sistema delle aree di espansione e laminazione del Ronco o la sistemazione della briglia di San Lorenzo in Noceto. Sono stati individuati numerosi interventi, dalla collina alla pianura, per ripristinare le condizioni pre-alluvione, riducendo i rischi per i centri abitati e la sicurezza del territorio. Ci auguriamo che su questo fronte Regione e Consorzi siano più veloci, perché sui lavori di somma urgenza ad oggi sono stati richiesti solo 47 milioni di euro a fronte dei 289 milioni da subito disponibili. Ci sono imprese che hanno eseguito i lavori che aspettano di essere pagate e non si capisce perché quegli enti locali che fino a qualche settimana fa gridavano al dissesto finanziario, oggi non richiedano quelle risorse per pagare le imprese".

Per il Piano di difesa idraulica la struttura commissariale, d’intesa con il Governo, ha predisposto modelli "semplici e chiari per poter procedere il più celermente possibile con gli interventi individuati – va avanti Buonguerrieri –. La manutenzione dei corsi d’acqua, che purtroppo è mancata, è ora possibile attuarla all’interno di un importante quadro di sburocratizzazione". Su questo punto, lo stesso Figliuolo aveva insistito in occasione della sua visita forlivese a settembre. "È infatti previsto – riprende Buonguerrieri – l’affidamento diretto dei lavori fino a 500mila euro, oppure una procedura negoziata senza bando con consultazione di tre o cinque operatori economici per progetti, rispettivamente, fino a un milione o due milioni di euro – conclude – Procedure semplici e snelle, condivise e supervisionate dal commissario, che dopo gli interventi di somma urgenza consentono di procedere con ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione".