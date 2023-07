Ora i Preraffaelliti "Nuovo Rinascimento" Nel 2024 i grandi pittori britannici

Immaginiamo il San Giacomo addobbato con i capolavori pittorici dell’Italia del Trecento e Quattrocento. E poi, nelle sale del San Domenico, un’immersione nell’Inghilterra vittoriana, quella in cui dal 1848, la Confraternita dei Preraffaelliti reinventò l’epoca leggendaria di Giotto e Botticelli. Sarà infatti intitolata ’Preraffaelliti - Un nuovo Rinascimento’ la grande mostra (diciannovesima della serie) che sarà allestita da fine febbraio a fine giugno del 2024.

Si tratta dell’ennesima sfida per la Fondazione Cassa dei Risparmi: cimentarsi con un tema già esposto più volte, ma arricchendolo di nuovi significati. "Sarà un mostra molto grande e importante – anticipa Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre – . Più di 300 capolavori, spero che non mi esploda. È vero che i Preraffaelliti sono stati rappresentati a Milano, Torino e Ravenna, ma ci saranno delle novità. Intanto avremo molte collaborazioni internazionali, con musei britannici soprattutto e anche americani. Poi presenteremo il confronto col punto ispirativo della Confraternita inglese, cioé il Trecento e il Quattrocento italiano. E in quel Rinascimento, prima appunto dell’avvento di Raffaello Sanzio, che Dante Gabriel Rossetti e gli altri grandi artisti del gruppo proiettano le aspirazioni e le angosce dell’età vittoriana".

Attraverso i dipinti di Rossetti, Edward Burne-Jones, Ford Madox Brown, Frederic Leighton e tanti altri, il visitatore compirà un viaggio che andrò a ritroso nel tempo, per poi approdare fino agli anni Venti del Novecento, nelle opere degli artisti, anche italiani, che dal lavoro dei britannici trassero a loro volta ispirazione. La corrente artistica che si affermò nella seconda metà dell’Ottocento ed ebbe come critico contemporaneo più noto il poeta e scrittore John Ruskin, si caratterizzò anche per l’utilizzo di colori intensi.

"Lo schema narrativo partirà dall’antico per mostrare poi come fu reinterpretato – aggiunge Brunelli – . Poi faremo vedere come fu reinventato il neo-gotico e cosa fu il periodo della Royal Academy e dell’Aesthetic Movement. Non mancheranno opere anche delle arti grafiche e decorative".

Ancora una volta ai Musei San Domenico si punterà a un progetto che ambirà a proporre un tema antico sotto prospettive diverse. Dal carattere fortemente anglosassone, dal momento che su 10 componenti del comitato scientifico della mostra, 8 saranno britannici o nordamericani. "La conclusione – riassume il vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi – è far risaltare che la riscoperta del passato italiano mostrò all’Italia stessa cosa era stata, secoli addietro, l’Italia stessa".