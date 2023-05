Ora in streaming ’Jazzy Beeches’, nuovo Ep di Francesco Faggi

E’ da oggi in streaming su tutte le piattaforme il nuovo disco del cantautore, produttore e performer forlivese Francesco Faggi, ‘Jazzy Beeches’ (beeches in inglese significa, appunto, ‘faggi’). Questa volta il giovane artista si è cimentato in cover jazzRnB, tutte rivisitate e riarrangiate per trio: le performance vedono lo stesso Francesco alla voce e al pianoforte, Gianbattista Di Genio alla batteria e Matteo Tiozzo al basso elettrico. Faggi ha voluto portare un suo tributo alla musica jazz come segno di gratitudine per un genere che è stato fondamentale nel suo percorso artistico.

L’Ep comprende 5 brani che fanno parte del repertorio di tre celebri ‘pianisti cantanti’ che hanno dato un contributo inestimabile all’evoluzione della musica jazz: troviamo ‘Hallelujah, I love her so’ e ‘Georgia on my mind’ di Ray Charles, ‘L-O-V-E’ e ‘Smile’ di Nat King Cole, ‘Ain’t Misbehavin’ di Fats Waller. In particolare ‘L-O-V-E’ è rivisitata da Faggi che ha creato un connubio con ‘Giant Steps’, pietra miliare del sassofonista John Coltrane. Il disco si conclude tornando alle radici italiane, con ‘Resta…resta cu’mme’, una delle canzoni più celebri di Pino Daniele in una versione intima pianoforte e voce che, nel 2021, è arrivata in finale al Premio delle Belle Arti nella sezione jazz.

"Sono sempre stato un fan del jazz – commenta Faggi – mi ha insegnato tanto su come essere me stesso. L’idea di pubblicare ‘Jazzy Beeches’ è arrivata dopo il mio percorso di pianoforte jazz al conservatorio Maderna di Cesena, con il docente Michele Francesconi. Mi sento ‘musicista pop prestato al jazz’, un po’ ibrido, orientato verso l’RnB. Ci tengo a ringraziare, oltre agli altri membri del trio, anche Marco Versari per essere stato sempre presente e per aver fatto insieme a noi il mix e per il master dell’Ep".