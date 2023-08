Ora la conta dei danni Attesa per il Comune

"Settembre non sarà il mese dei rimborsi ma della conta dei danni", ha ripetuto un paio di volte il generale Francesco Paolo Figliuolo venerdì scorso, dal palco del Meeting di Rimini. Si potrebbe dire che il commissario per l’emergenza alluvione abbia preso ulteriore tempo. Ma anche che, per la prima volta, ci sia stata l’indicazione dell’avvio di un iter che porterà al rimborso dei privati (la premier Giorgia Meloni ha promesso ristori al 100% dei danni).

Ecco dunque che c’è grande attenzione sulle prossime mosse: finora la priorità sono stati i lavori di somma urgenza e il rimborso di quanto era stato speso. Dagli enti pubblici, però; non dai privati. I quali hanno ricevuto solo 3 o 5mila euro come prime forme di assistenza. Le aziende hanno potuto chiedere 2.500 euro alla Camera di Commercio.

Il Comune, da parte sua, come si sta muovendo? Il sindaco Zattini ha da parte 1,1 milioni di euro, frutto delle donazioni, e ha promesso che adotterà la proposta che emergerà – con la più ampia condivisione possibile – dalla commissione alluvione: si è parlato di una distribuzione su criteri proporzionali basata sull’entità dei danni. Potrebbero confluire qui altre risorse, mentre altre dovrebbero essere utilizzate per il fondo di garanzia destinato ad abbattere gli interessi su mutui, finanziamenti e prestiti che i privati accenderanno per ricostruire. Un’iniziativa analoga è allo studio anche della Regione, la quale impiegherà ulteriori 24 milioni per indennizzare le auto che, una volta alluvionate, verranno demolite: toccano 5mila euro a testa.