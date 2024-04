Ora la Garavini mette d’accordo tutti

Un comitato elettorale plurale: la candidata sindaca è Milena Garavini, attuale prima cittadina di Forlimpopoli, ma a parlare alla presentazione della sede, situata in via Costa, sono in tanti. Da Enrico Monti, in rappresentanza del Partito Democratico, da cui proviene anche la sindaca, ad Aride Poletti, dell’area liberal repubblicana, da Ruggero Gualtieri, rappresentante della lista ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’ che entra in coalizione dopo 10 anni di opposizione, a Vanessa Marchi, responsabile provinciale del Partito Sociali Italiano. Cambia anche il nome della lista, che diventa ‘Forlimpopoli Futura’. Si parte dal lavoro svolto in questi 5 anni.

"Sono stata votata da oltre 3.500 cittadini, ma sono stata la sindaca di tutti – afferma Garavini –, con la giunta e il gruppo consiliare abbiamo portato avanti il programma per cui eravamo stati eletti nonostante le tante difficoltà, a partire dal Covid per arrivare all’alluvione". È stata poi la sindaca stessa a presentare i compagni di questa "nuova avventura" a partire da Enrico Monti, presidente del consiglio comunale e dell’assemblea territoriale del Pd e che sembrava intenzionato fino a qualche mese fa a voler disputare le primarie proprio con la sindaca uscente. "Il Pd è il cardine attorno al quale si è costruita questa alleanza – ha spiegato Monti –, siamo riusciti a dimostrare di avere la capacità politica di andare oltre. Vogliamo ascoltare e coinvolgere le persone, ma poi tramutare in fatti concreti quanto deciso per andare incontro alle esigenze dei cittadini". Lo stesso Monti ha anche ricordato la figura di Tony Golfarelli che ha condiviso con loro il consiglio comunale "alla cui tenacia e voglia di vivere vorremmo tutti tendere".

Per due mandati all’opposizione con il candidato sindaco Paolo Liverani, ora ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’ entra in coalizione. "Coesione sociale ed ecologia sono i temi a noi più cari – spiega Gualtieri – e abbiamo trovato un’ampia condivisione con gli altri partner. La maggioranza ha fatto un buon lavoro in questi 5 anni e con un Pd così aperto e propositivo abbiamo trovato unità di intenti". Una coalizione che porterà attenzione anche "ai diritti civili e sociali – afferma Marchi – e ai nostri nonni", così come "alle aziende e al commercio" spiega Poletti.

Si sono susseguiti poi gli interventi di Maurizio Castagnoli, segretario Dem di Forlimpopoli, Gessica Allegni, segretaria territoriale e alcuni candidati in lista. Era presente anche Alberto Bernardi, che cinque anni fa fu candidato sindaco con la Lega per Salvini Premier e che attualmente siede nel gruppo misto. È probabile che sia anche lui in lista. In pratica, i tre candidati sindaci del 2019 corrono insieme questa volta.

