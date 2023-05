Ora parte il conteggio dei danni

Le violente piogge degli ultimi giorni sono solo l’ultimo di una serie di eventi sfavorevoli che si sono abbattuti sulle campagne in questo avvio di 2023: lo sottolinea l’associazione agricola Coldiretti. Dopo la siccità invernale e le gelate di aprile, ora le aziende sono alle prese con i danni delle alluvioni.

"La furia del maltempo – dice la Coldiretti – si è scatenata in un 2023 in cui al nord le precipitazioni sono praticamente dimezzate nel primo trimestre con i terreni secchi che non sono riusciti ad assorbire l’acqua che è caduta violentemente provocando per scorrimento frane e smottamenti. Oltre al danno immediato sui raccolti persi – si legge in una nota dell’associazione – l’eccesso di acqua rimasta nei terreni danneggia le radici fino a farle marcire portando a morte le piante che impiegano anni per crescere e diventare di nuovo produttive. Colpiti soprattutto i frutteti come kiwi, susine, pere e mele ma anche vivai, strutture e macchinari con danni per milioni di euro". Si passa ora al monitoraggio dei danni causato dalle venti bombe d’acqua che si sono abbattute in un solo giorno sull’intera regione, in particolare nelle aree fra Imola, Faenza e Ravenna e che non hanno risparmiato il territorio forlivese.