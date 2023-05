Ora risorse e rapidità negli interventi

Ettore Morini

Non è giusto dire che non si fa mai nulla per prevenire. Sarà anche piovuto un po’ meno che nel Faentino, ma senza le opere fatte per i nostri fiumi sarebbe andata peggio anche da noi, mercoledì scorso: vuoi la diga che ha trattenuto l’acqua prima di rilasciarla a emergenza finita, vuoi le casse di espansione sia sul Ronco (a Forlimpopoli) sia sul Montone (a Villafranca) che danno sfogo alle piene, vuoi la pulizia di argini e canali ed ecco che le esondazioni vere e proprie qui, stavolta, sono state evitate. Purtroppo però c’è il disastro delle frane: servirà un forte impegno di Stato e Regione per metter mano ai gravissimi danni, con le ingenti risorse necessarie e accelerando i tempi il più possibile.