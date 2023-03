"Ora servono dei custodi fissi"

La riapertura al culto dell’abbazia di San Mercuriale, restituita ai forlivesi nella sua affascinante bellezza pone anche i temi legati al rispetto non solo del patrimonio storico ed artistico, ma anche della sensibilità religiosa dei fedeli verso i simboli della cristianità. Il riferimento è al furto di alcuni ex voto avvenuto nella chiesa di Santa Lucia di corso della Repubblica e il tentativo di effrazione del tabernacolo proprio nella basilica di Piazza Saffi. Il Vescovo ha infatti espresso preoccupazione sulla custodia di San Mercuriale che sarà aperta per le attività di culto, ma anche per visite turistiche o momenti di preghiera individuali. "Noi non abbiamo le forze come Diocesi – precisa Corazza – per vigilare durante tutto l’orario di apertura e quindi faccio un appello ai volontari che vogliano darci una mano in questa attività. Non vorremmo essere costretti a tenere aperte le porte solo durante le celebrazioni, anche alla luce degli episodi spiacevoli avvenuti in passato". Gli fa eco don Nino Nicotra, parroco del centro storico di Forlì che parla di salvaguardare "un luogo prezioso di ristoro e silenzio che ci aiuta a pregare e a contrastare la frenesia della vita odierna, con tutti i suoi problemi quotidiani". La parrocchia di San Mercuriale riaprirà al culto nei giorni feriali con la messa delle 8 del mattino e, nei giorni festivi e la domenica con le celebrazioni delle 11 e delle 19, preceduta dai vespri delle 18.30.

g. b.