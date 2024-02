Ora spunta un pignoramento: "Non ci sto, mi oppongo"

La storia che torna si tramuta ogni volta in un incubo che non si leva di torno. Come la vicenda di Ernesto Salmi, imprenditore immobiliare forlivese. Che dopo aver battagliato col fisco per vent’anni per una contestata e ricontestata evasione dell’Iva per centinaia di migliaia di euro, e dopo aver assaporato l’illusione che – grazie a sentenze giudiziarie favorevoli, pur se non definitive – quella trama fosse giunta al capolinea, ecco che il fisco come un’entità mitologica riappare e torna a lanciare le sue frecce.

L’Agenzia delle Riscossioni di Forlì un paio di giorni fa ha notificato a Salmi l’avviso d’un pignoramento. Un’auto e un motorino, che devono diventare proprietà dello Stato. Salmi però passa subito al contrattacco: "Non cedo, l’auto e il motorino non glieli do al fisco". Motivo? La causa pendente ancora in Cassazione. "Se vinco la causa l’Agenzia mi ripaga e mi rimborsa il danno sostenuto per questo pignoramento?". Salmi si risponde da solo: "No, non succederà. Per questo non consegnerò né l’auto né il motorino. E anzi risponderò all’Agenzia attraverso i miei avvocati".

Il caso Salmi scatta nel 2004. Lui è il titolare di una immobiliare, la Eurocom Italia srl, che vent’anni fa acquista 35 appartamenti a Lido Adriano, in un complesso edilizio che ne comprende 120. Anni dopo, in seguito a una perizia su un alloggio ’gemello’, non di proprietà dell’immobiliarista, l’Agenzia delle entrate ritiene che la mancanza di un fornello all’interno delle singole abitazioni le faccia tutte diventare ‘residence’. A quel punto l’Iva non è più del 10% ma passa al 20%.

Dopo una guerra giudiziaria infinita la somma che il fisco chiede a Salmi diventa di 600mila euro. Oggi è di 845mila euro. Ma Salmi ha al suo attivo due vittorie in tribunale: si attende il verdetto della Cassazione. Ora però arriva questo pignoramento. La fine non è scritta, lo sfinimento – di Salmi – sì.