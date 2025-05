Ora vince l’entusiasmo: "Possiamo battere tutti"

La splendida vittoria della Pallacanestro 2.015 in gara5 in Friuli contro Cividale ha regalato ai biancorossi un emozionante derby contro Rimini, riaccendendo l’entusiasmo nei tifosi forlivesi, pronti adesso a riempire l’Unieuro Arena. Prima però ci saranno due partite al Flaminio (va in finale chi arriva a tre successi; coi friulani Forlì era sotto 0-2) e qui il malumore serpeggia per i soli 200 biglietti concessi di volta in volta alle tifoserie ospiti: addio agli esodi di una volta: "Così non è più sport", c’è chi commenta. Ad ogni modo a prevalere è comunque la ritrovata euforia.

"Una grande gioia. Con Cividale, Forlì ha fatto valere il suo cuore, il talento e l’esperienza – afferma l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi –. I ragazzi hanno disputato una partita straordinaria in Friuli, scendendo in campo come leoni, trainati da un’energia e un agonismo incontenibili. Ha vinto il gruppo, la voglia di non arrendersi mai. Grazie a i giocatori, allo staff tecnico, alla società e ai tifosi – prosegue Bravi –, che hanno fatto sentire forte la loro presenza. Tutti pronti adesso per un derby che vale tantissimo".

"Una vittoria insperata – spiega a sua volta l’architetto Alessandro Lucchi –: gara5 era veramente una sfida molto dura, ma siamo riusciti a prevalere. Adesso il match contro Rimini che mi fa tornare in mente il 21 maggio 1995 con la ‘bomba’ di Andrea Nicolai che ci portò in serie A1: ero sulle tribune e rimane per me un’immagine indelebile. Adesso possiamo vincere con tutti, anche se Rimini è una bella squadra. Seguo il basket – spiega ancora Lucchi – da tanti anni con moglie, figli e mia madre Maria Pia, che quando avevo 7 anni mi portò al palasport Villa Romiti: una passione che arriva da lontano".

Paolo Farneti, avvocato e consigliere comunale (Fd’I) sottolinea come lui avesse "molta fiducia anche prima di gara5. Con Rimini sarà bellissimo e seguirò tutte le partite: è di fatto una finale. Abbiamo, a mio parere, il gruppo di giocatori italiani più forte del campionato. Eccezionali l’altra sera Gaspardo, Del Chiaro e Cinciarini".

Chiara Canali del ‘Basket Club Marini’ segue la pallacanestro dal 1981, si dice felice per Del Chiaro e spiega come "Cividale sia stata sconfitta sulla tenuta nervosa, con falli ed errori che hanno premiato una Forlì che ritenevo più debole. Ora spero che accada altrettanto coi giocatori di Rimini". Insomma, sotto canestro si torna a sognare.