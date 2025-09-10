Orari più ampi e iniziative alla biblioteca Battanini

Grandi novità alla biblioteca comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Con l’inizio del nuovo anno scolastico viene esteso l’orario di apertura: ‘il tempio dei libri’ sarà aperto nelle giornate di martedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30; il martedì, il giovedì e il venerdì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Tante inoltre le iniziative al via, organizzate in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese, appuntamenti dedicati ai genitori (o altri adulti di riferimento) e bambini. A partire dai laboratori di inglese e informatica gratuiti, ma a iscrizione obbligatoria (https://icos.comune.forli.fc.it/Contenuti/Index).

Per quattro venerdì dal 12 settembre al 3 ottobre (sempre dalle 16 alle 17.30) è in programma ‘Imagination station; arts, science, stories & cooking in english’, a cura di un’insegnante di madrelingua di Kids&Us di Forlì, iniziativa riservata a genitori e bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni; attraverso attività pratiche, creative e interattive verrà stimolato il linguaggio per scoprire quanto sia divertente parlare in un’altra lingua.

Inoltre, per quattro sabati dall’11 ottobre al 22 novembre (dalle 10.30 alle 13) è in calendario ‘Coding… che passione!’, a cura dell’esperto digitale Mirko Camporesi, rivolto a genitori e bambini tra i 6 e i 10 anni. Un’iniziativa per introdurre i partecipanti ai concetti base dell’informatica anche attraverso la creatività e la risoluzione di problemi.

In caso di tutto esaurito, è possibile iscriversi alla lista d’attesa per poter essere contattati in caso di rinunce dei partecipanti già iscritti. Gli appuntamenti sono aperti a tutti i residenti nei 15 comuni del distretto, non solo, a quelli di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

È infine online su Spotify la puntata del podcast ‘Aspettando il Festival delle Buone Pratiche di Inclusione Educativa: Dialogo con Manuela Veronesi’, con protagonista la responsabile della biblioteca Battanini. Il festival è organizzato dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna, Campus di Forlì, all’interno dei progetti Lo Sportello della Scienza New Abc e Voci dal Dit: dare voce al plurilinguismo.

La biblioteca comunale ha sede in viale Marconi 115 (nel parco delle scuole, ingresso anche da via del lavoro attraverso la pista viavai). Per ulteriori informazioni si eventi e modalità, si può contattare il Centro per le Famiglie, tel. 0543.712667 e mail centrofamiglie@comune.forli.fc.it.