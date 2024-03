Orchestra Senzaspine: concerto al Mentore

Per la stagione musicale al Teatro Mentore di Santa Sofia dommani sera, alle 21, l’Orchestra Senzaspine nata a Bologna formata da musicisti under 35 si esibirà, per il progetto Concerti animati, ne ‘Il Carnevale degli animali’ di Camille Saint-Saense con la regia e la voce narrante di Andrea Acciai, la direzione d’orchestra di Tommaso Ussardi, le illustrazioni ed animazioni video di Mirco Rinaldi. Il Carnevale degli animali fu scritto nel 1886 dal compositore, pianista e organista francese, Camille Saint-Saens, in occasione di una festa di Carnevale tra amici e musicisti.

La composizione, di ispirazione classica, venne inizialmente considerata dall’autore un semplice divertimento ad uso esclusivamente privato e solo in seguito divenne il suo lavoro più conosciuto. Attraverso tredici brani e un festoso rondò conclusivo, il Carnevale degli animali si presenta come una galleria di personaggi e delle loro caratteristiche descritte in modo ironico da musiche originali dell’autore e citazioni parodiate di motivi celebri dell’epoca. Nei quadri si alternano il Leone, i Galli e le Galline, gli Emioni, le Tartarughe, l’Elefante, i Canguri, L’Acquario, I Personaggi dalle lunghe orecchie (gli asini), il Cucu`, la voliera, i fossili, il Cigno, e persino i pianisti, caricatura di personaggi quali musicisti e critici musicali legati alle sue attività di concertista e compositore. Orchestra Senzaspine reinterpreta questo classico restituendo ancora una volta i colori e la giocosità carnascialesca del divertito Saint-Seans. Lo spettacolo rientra nell’abbonamento cumulativo.

Ingresso 15 euro, ridotto 12 euro, ingresso a 10 euro per studenti e soci dell’Associazione musicale Cesare Roveroni. Info e prenotazioni: 349. 9503847.

o.b.