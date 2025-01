Ordine al Merito ad Agirelli:: "Insostituibile"

È stata accolta la segnalazione dell’Avis comunale di Forlì per il conferimento dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad Alessandra Agirelli, attuale direttore generale dell’associazione. La richiesta, inviata i primi giorni di gennaio 2024 e firmata dal presidente di Avis Forlì, Roberto Malaguti, prendeva le mosse dal riconoscimento della "perizia, laboriosità e buona condotta morale" dimostrata da Agirelli per il servizio ininterrotto di oltre 40 anni a favore della sezione locale dell’Avis.

Nella richiesta, indirizzata all’ex Prefetto di Ravenna (provincia nella quale la dipendente di Avis Forlì è residente), Castrese De Rosa, si leggeva inoltre che l’onorificenza era auspicata per "l’eccellente ed instancabile lavoro profuso, con uno slancio ed un coinvolgimento personale che va ben oltre l’impegno lavorativo" e per il riconoscimento di Alessandra Agirelli come "risorsa insostituibile" per l’Associazione, in particolare per quel che riguarda la cura delle relazioni con le Istituzioni, i soci e i donatori. Queste doti e impegno non sono venuti meno "neppure dopo che una grave malattia nel 2017 le ha causato una invalidità civile di oltre il 50%".

A distanza di 11 mesi, si è svolta, il 5 dicembre scorso al Teatro Alighieri di Ravenna, la cerimonia di consegna delle onorificenze Omri (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) agli insigniti di questo titolo. Tra i presenti, accompagnata dai figli Marco ed Andrea, c’era anche Alessandra Agirelli.

"Quello che mi onora di più – ha commentato – è che sento che ad essere premiata è stata la donna. Ancora più di questo, però, il valore del riconoscimento sta nel mio vissuto di donna che ha affrontato un’esperienza di violenza di genere senza soccombere e senza togliere nulla all’impegno lavorativo".