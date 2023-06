Ore 19.15: fuga sul tetto "Casa sommersa, finestre strappate per salvarmi"

"Ma non è lui". "Cosa faccio allora? Lo ributto in acqua?". Uno scambio di battute avvenuto il 16 maggio scorso alle 21.30 circa, tra un vigile del fuoco soccorritore e un uomo che non aveva riconosciuto, nella persona appena salvata, l’amico che stava cercando.

La persona tratta in salvo è Eros Stoppa, proprietario di un’abitazione di via della Croce, a Forlimpopoli, sommersa da tre metri d’acqua; considerando che la casa è a un piano, sommersa è la parola giusta. Così come sono finite sott’acqua tutti gli edifici di via della Croce, che segna il confine tra Forlì (numeri pari) e Forlimpopoli (i dispari); il civico 11 è quello della famiglia Stoppa.

A esondare non è stato il Ronco, ma l’Ausa, che si innesta nel Ronco all’altezza di Selbagnone. "Alle 18,30 circa – ricorda Eros – ero sull’argine dei vasconi della Sfir; noi della via eravamo preoccupati che tracimassero, ma la situazione era relativamente tranquilla, non vi era nessun allarme. Sono andato a fare una doccia, ero da solo in casa, mia moglie era a lavorare a Forlì, mio figlio a Cesena e mia figlia a Pisa. Sono entrato in doccia alle 19 e vedevo il mio giardino. Sono uscito alle 19,15 e al posto del giardino c’era un fiume in piena. Ho chiuso tutto, speravo che entrasse solo un po’ d’acqua. Invece saliva a vista d’occhio: quando ha iniziato a entrare dalle finestre mi sono preoccupato". La potenza del fiume esondato bloccava le uscite della casa. "Gli scuri della porta d’ingresso – racconta – erano sigillati dalla furia dell’acqua. Restava solo la cucina, ma anche qui gli scuri non riuscivo ad aprirli tanta era la pressione dell’acqua. Intanto in casa l’acqua era arrivata almeno al metro e mezzo. Ho anche pensato di lasciare un messaggio vocale nella chat che abbiamo in famiglia per salutare tutti, non ero sicuro di riuscire a farcela. Nello spingere gli scuri, un listello mi è rimasto in mano, così li ho smontati tutti e mi sono aperto un varco. Il fiume aveva spostato la mia auto contro il muro, l’ho usata come gradino per salire sul tetto. Pensavo di essere in salvo, ma il livello dell’acqua saliva ancora e anche il tetto stava per essere sommerso. Mi sono aggrappato a una piscina gonfiabile che abbiamo e che era rimasta incastrata nel tetto. Poi sono andato alla deriva. Avevo con me una torcia e lampeggiavo verso l’elicottero dei vigili del fuoco che passava sopra". L’attesa è durata circa un’ora. Nel frattempo la piscina si era incastrata in un susino. "Mi hanno individuato – continua Eros –, ma lo spostamento d’aria delle pale dell’elicottero mi sballottava da una parte all’altra di quello che era diventato un grandissimo lago. Si sono buttati a 50 metri da me e mi hanno raggiunto, imbragato e quindi issato. Poi mi hanno lasciato in un campo di kaki in cima alla via. Lì mi è venuto incontro un signore che ha detto che non ero quello che stavano cercando... così il mio soccorritore ha fatto quella battuta sul ributtarmi in acqua... Stavano cercando il signore dei cani, quello che poi è stato ritrovato la mattina dopo in acqua, anche lui vivo".

Il racconto da disaster movie è corroborato dal fatto che la casa è rimasta sommersa per più di una settimana. Al momento è ancora inagibile, anche se molti volontari hanno dato una mano a svuotarla. Mobili e quant’altro sono diventati rifiuti da alluvione. "Adesso siamo ospitati da mia suocera – racconta la moglie, Raffaella Rossi –, abbiamo forato i muri della casa per iniziare ad asciugarla, ma ci vorrà almeno un anno ci hanno detto". Gli amici hanno, nel frattempo, aperto una sottoscrizione su gofundme.com ‘Alluvione: una nuova casa per Eros e Raffaella’: la speranza è quella di poter raccogliere qualcosa per rifare gli impianti, comprare mobili e una nuova auto.

Matteo Bondi