Organi Callido, lezione e concerto alla chiesa del Suffragio

Alle 20,30 nella Chiesa del Suffragio si terrà l’evento ‘Organi Callido a Forlì’, promosso da Forlì Antiqua, che inizierà con una breve lezione del musicologo Elia Pivetta su ‘Costruttore di mondi sonori: il professor d’organi Gaetano Callido’ a cui seguirà il concerto di Luca Scandali sull’organo Callido del 1783 del Suffragio. Il concerto avrà per tema ‘Influssi italiani in Europa’ e presenterà: l’Aria variata alla maniera italiana BWV 989 e la Fuga BWV 946 su un tema di Albinoni di Johann Sebastian Bach, a cui seguiranno concerti di Antonio Vivaldi e Giuseppe Tartini in trascrizioni per tastiera da fonti olandesi. Ingresso ad offerta libera a favore della manutenzione dell’organo. Luca Scandali, nato ad Ancona, è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica al Conservatorio ‘G. Rossini’ di Pesaro. Vincitore di concorsi internazionali d’organo, ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento in sedi prestigiose, si è esibito in numerosi e importanti festival e ha registrato più di 30 cd.