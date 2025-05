Organo e arte alla Ss. Trinità

Ultimo appuntamento primaverile, oggi, per la terza edizione della rassegna ‘Organi Callido a Forlì’, promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua: protagonista della serata sarà la pittrice neoclassica Angelica Kauffmann. L’incontro, in programma alle 20.45 presso la Chiesa della SS. Trinità, verterà sul celebre dipinto Self-portrait hesitating between the Arts of Music and Painting, attualmente esposto nella mostra ‘Il ritratto dell’artista’ ai Musei San Domenico. Ad approfondire la figura e l’opera della raffinata ritrattista sarà la storica dell’arte Paola Salzano. Seguirà un concerto all’organo Callido-Chianei della Ss. Trinità, affidato alle abili mani del musicista inglese Freddie James (foto sotto), docente alla Hochschule Luzern-Musik e organista della Franziskanerkirche di Lucerna. In programma brani di Frescobaldi, Byrd e Handel, del forlivese Ignazio Cirri e del lucernese Franz Stalder. Ingresso a offerta libera.