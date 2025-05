Orgoglio americano. Le star del softball:: "Fiere di Papa Prevost"

Il clamore suscitato nel mondo cattolico dall’elezione del primo Papa statunitense della storia, Robert Francis Prevost da Chicago, Illinois, ha portato i suoi effetti anche a Forlì fra gli americani che vivono in città. Fra di loro Logan Moreland e Jordan Johnson, giocatrici di softball dell’Italposa, la squadra forlivese ai vertici da tanti anni nello sport più americano di tutti. Logan, classe 1994, gioca come ‘utility’, mentre Jordan, classe 2000, è una lanciatrice.

Logan viene dalla California, mentre Jordan viene dal Kansas. Entrambe sono rimaste colpite dall’elezione di Leone XIV: "E’ stato davvero elettrizzante essere americane e trovarsi in Italia in occasione dell’elezione del primo Papa americano – dice Jordan – . Con Logan possiamo dire di aver vissuto un evento storico, uno di quelli che si verificano una volta nella vita". Aggiunge Logan: "Non ce l’aspettavamo, ma sono molto fiera ed orgogliosa di aver potuto assistere a questo evento stando proprio qui in Italia. Sarebbe stato bello essere a Roma, ma anche da Forlì ce lo siamo goduti. E’ stato un momento molto particolare che non dimenticherò".

Le due giocatrici di softball oltre che ruoli diversi hanno anche un ‘credo’ differente a livello religioso. Jordan è cristiana ma non è cattolica, mentre Logan è luterana. Jordan non frequenta le funzioni religiose, mentre Logan "quando la domenica sono a casa con la mia famiglia vado spesso in chiesa. E’ anche un modo di stare tutti insieme e condividere qualcosa di importante".

L’elezione del primo Papa a stelle e strisce fra i 267 Pontefici che si sono succeduti ha inevitabilmente colto di sorpresa le due atlete in forza alla squadra forlivese: "Ho seguito con interesse le previsioni che venivano fatte sul nuovo Papa – commenta Jordan –, ma non mi sarei mai aspettata che venisse eletto proprio lui. Se avessi dovuto fare una previsione avrei puntato su di un Papa italiano, oppure quello che veniva dalle Filippine". Logan invece non ha seguito quando succedeva nella ‘Sistina’: "No, non ho seguito quanto stava avvenendo a Roma, ma di certo sapevo che i principali candidati erano altri, non certo Prevost. Però sono stata orgogliosa che ce l’abbia fatta, così come molti connazionali ed amici".

Le amiche sono parzialmente divise su quello che il nuovo Papa dovrà fare, quello su cui dovrà impegnarsi maggiormente: "Il Papa deve essere una guida del mondo cristiano – dice Logan – ed è importante che continui ad essere tale. Sperò possa fare cose importanti per l’unità di tutta la chiesa, per il colloquio fra tutte le religioni cercando di unificarle e possa supportare tutti i popoli della terra con la sua grande spiritualità".

"Deve unire e riappacificare tutti i popoli – è l’opinione di Jordan – ed essere un baluardo di fede per tutti coloro che credono in lui e nella religione. Spero anche che possa anche fortificare la fede negli Stati Uniti, paese con cui ritengo avrà una forte relazione, ma che non si dimenticherà dei paesi più poveri e delle persone più sofferenti".