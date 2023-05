Orgoglio biancorosso "Siamo stati i più bravi, oltre ogni aspettativa"

di Gianni Bonali

"Siamo orgogliosi per una stagione difficilmente prevedibile". Ieri, all’inizio della settimana che porta ai playoff, il presidente Giancarlo Nicosanti ha sottolineato l’eccezionalità del cammino percorso fin qui, tale da stupire chiunque. "Avevamo costruito una squadra con un gruppo di giovani dall’età media bassa, con la prospettiva di cercare di alzare, partita dopo partita, il livello tecnico. Siamo andati quindi oltre le aspettative di inizio campionato".

Tra l’orgoglio per ciò che la squadra ha saputo fare e le dita incrociate per ciò che verrà ci stanno alcune riflessioni: "Adesso punto e a capo, ora iniziano i playoff e si riparte da zero. Non abbiamo come società, in questi primi 7 anni di vita, una grande storia, non avendo mai superato il primo turno. Quindi piedi per terra. Vinceremo se resteremo umili, mettendo sul campo la voglia di aiutarsi, continuando a essere quella squadra che abbiamo ammirato durante la stagione". Nicosanti guarda ai playoff con fiducia, ma "non è tempo di fare proclami e vedremo alla fine dove siamo arrivati. Non abbiamo mai mollato durante il campionato e l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile. La squadra ha costruito tutte le premesse per essere ambiziosa, ma adesso occorre dimenticare tutto quello che abbiamo fatto e ripartire con l’intensità e la cattiveria agonistica messa sul parquet in questi ultimi mesi".

Il general manager Renato Pasquali applaude invece chi, nel corso dell’estate scorsa, "ha lavorato per la costruzione del roster messo a disposizione di coach Martino e dello staff tecnico. Un gruppo vince – riflette – soprattutto per il processo di crescita maturato nel corso della stagione e, in questa ottica, siamo stati probabilmente i più bravi. Ai giocatori va riconosciuto infatti il merito di essersi presentati agli allenamenti con la fame e la voglia di dimostrare che gli obiettivi dovevano essere raggiunti e superati". Pasquali rimarca un merito particolare al gruppo: "Quello di essere stato riconoscibile, diverso rispetto a tutte le altre compagini che hanno raggiunto i risultati grazie alle giocate dei singoli, mentre noi ci siamo distinti per il gioco di squadra". I protagonisti, durante il campionato, sono stati spesso diversi, mettendo sul parquet una grande energia in difesa che "penso possa essere ripetibile anche nei playoff".

Per quanto riguarda la finestra di mercato aperta nella settimana in corso, il presidente Nicosanti spiega "che i buoni giocatori li abbiamo già, ci guardiamo intorno, ma abbiamo fiducia nei ragazzi. E il mercato è soprattutto per le squadre che hanno perso le partite".