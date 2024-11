’Orgogliosi’ e agguerriti. Il Comitato sfida Alea:: "Centro storico sporco"

Uno dei temi che stanno più a cuore a ‘Orgogliosi Forlivesi’ – il comitato di cittadini che abitano e o lavorano in centro storico e che da inizio anno collaborano con le istituzioni per fare ritornare il cuore cittadino più sicuro, bello e attrattivo – è quello legato alla pulizia di strade, vicoli e piazze. Al riguardo, lunedì prossimo i rappresentanti del comitato e quelli del quartiere centro storico, incontreranno i vertici di Alea, per analizzare la situazione sempre più critica e trovare soluzioni condivise: "Si tratta di un incontro importante e di un segnale significativo per cercare di cambiare l’attuale situazione – spiega Carlo Bertaccini portavoce degli ‘Orgogliosi –, perché il tema pulizia e rifiuti è sotto gli occhi di tutti ed è francamente intollerabile. Mi dispiace molto dirlo, ma osservando il centro storico, la città è purtroppo definibile come una città sporca, non a livello di altre, ma la cui condizione peggiora e non migliora. È evidente che c’è qualcosa che non funziona nella raccolta dei rifiuti e nella pulizia delle strade".

Bertaccini parte dalla raccolta differenziata: "I bidoncini, che spesso sono rotti e sporchi, non è raro che rimangano in strada per diversi giorni. In questo caso le responsabilità vanno condivise fra i cittadini e coloro che non li ritirano in tempo. Esistevano delle norme chiare sulla raccolta: perché chi le viola commettendo un illecito non viene sanzionato?". Poi il comitato ‘Orgogliosi Forlivesi’ analizza il discorso legato alla pulizia delle strade, vie, vicoli e piazze del centro cittadino: "Una volta poi che i suddetti bidoni vengono ritirati, le strade sono piene di cicche di sigarette, cartacce, deiezioni di cani e piccioni che spesso restano lì a lungo. La pulizia stradale in alcune zone è settimanale in altre è bisettimanale, ma a questo punto ci chiediamo: se le strade non vengono pulite bene è colpa delle macchine che magari non arrivano in certi punti, oppure degli addetti che svolgono le loro funzioni troppo in fretta e non controllano se il lavoro viene eseguito a dovere? Chi verifica poi che il lavoro venga fatto con i giusti crismi? Noi del comitato telefoniamo e segnaliamo ogni irregolarità e situazione su cui intervenire; Alea si dà da fare prontamente, ma il giorno dopo lo scenario è sempre il medesimo. Perché in una città come Bolzano, dove in centro storico vivono ben 70mila cani che immagino escano almeno due volte al giorno, le strade sono sempre pulite? Poi va affrontato il discorso della carta pubblicitaria che spesso viene appesa alle buchette della posta e che al minimo soffio di vento vola via e sporca".

Quindi c’è il problema dei rifiuti abbandonati, sempre in centro: "Chi li butta? Queste persone forse sono persone possono essere individuate – ragiona Bertaccini –. Inoltre c’è l’aspetto delle attività produttive che spesso hanno bidoni insufficienti". Sulle aspettative dell’incontro di lunedì il portavoce del comitato è cautamente ottimista: "Andremo per ascoltare, ma partiremo dall’assunto in base al quale il centro di Forlì è sporco: se questo verrà contestato allora partiremo con il piede sbagliato. Faremo l’esempio di Treviso, una città con poco meno degli abitanti di Forlì, delle stesse dimensioni, con il medesimo sistema di raccolta e che non ha inceneritori: perché, pagando una tassa bassa, ha le strade pulite e senza sporcizia? La differenza rispetto a Forlì è imbarazzante ed umiliante. È inutile girarci intorno, qualcosa va fatto ed anche presto. Non possiamo andare avanti a furia di telefonate di singoli cittadini per segnalare criticità che lì per lì vengono risolte ma che poi si ripresentano il giorno dopo".