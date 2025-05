Orienta Capital Partners acquisisce Alfa Meccanica

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in piccole e medie imprese, con sedi a Forlì, Milano e Reggio Emilia, ha acquisito, tramite la sua controllata Lma, l’azienda Alfa Meccanica, società italiana leader nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione per il settore aerospaziale. Il progetto mira a riunire imprese complementari per tecnologie, capacità produttive e posizionamento di mercato, creando un polo d’eccellenza capace di competere a livello internazionale. L’operazione permette al gruppo di offrire un portafoglio integrato di soluzioni per il cliente, grazie ad un’offerta che va dalla progettazione alla produzione di componenti complessi.

"L’acquisizione di Alfa Meccanica è un importante passo nel nostro consolidamento della filiera nel settore aerospaziale – commenta Mario Gardini di Orienta Capital Partners –. L’azienda è un’eccellenza nella meccanica di precisione con un solido heritage e, insieme a Lma, beneficerà di un piano di crescita condiviso e strutturato, pensato per generare sinergie operative, tecnologiche e commerciali. Così rafforziamo la presenza in un settore strategico e in espansione, con l’obiettivo di creare un gruppo competitivo all’insegna dell’eccellenza e del made in Italy". Leonardo Salazzari, amministratore delegato di Lma, ha spiegato come "l’ingresso di Alfa Meccanica ci consente di beneficiare dell’esperienza di una realtà altamente apprezzata nel settore e delle competenze. Continueremo a costruire un progetto duraturo, per ampliare il business e guardare con convinzione ai mercati internazionali".

L’operazione è stata condotta da Orienta Capital Partners, con Mario Gardini in qualità di founding partner, Lorenzo Isolabella come partner e da un team composto da Gianluca Gatta, Giulio Polverelli e Alvise Selvatico. Ha agito in qualità di advisor per l’operazione il team strategico interno di Lma formato da Lorenzo Gardini e Filippo De Nicola.