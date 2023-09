Orienta Partners acquisisce Bierrebi, leader nei macchinari per il taglio

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti intersettoriali, ha acquisito la maggioranza di Bierrebi, società bolognese leader mondiale nella progettazione e assemblaggio di macchinari per il taglio, a fustella e a controllo numerico computerizzato (Cnc) di diversi materiali come tessuto, tessuto-non-tessuto e compositi, per diversi settori di applicazione quali abbigliamento, medicale ed automotive. Bierrebi, con sede principale nel Bolognese, a Sasso Marconi, realizza diverse tipologie di macchinari destinati quindi principalmente al settore manufatturiero-tessile e caratterizzati da un elevato grado di automazione, affidabilità, efficienza e ridotto consumo energetico.

L’azienda emiliana ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 20 milioni di euro. Fondata nel 1963, Bierrebi controlla due società negli Usa e in India ed è presente in più di 29 Paesi, dove fornisce da decenni le principali multinazionali produttrici di abbigliamento. Orienta investe in Bierrebi con precisi obiettivi: consolidare la posizione di leadership della società nel settore dei macchinari da taglio a fustella attraverso il potenziamento della rete commerciale, l’espansione della base clienti e l’ampliamento geografico dei mercati; accelerare l’espansione commerciale nel segmento delle macchine Cnc, dove la società ha da poco lanciato nuovi innovativi prodotti; espandere i settori di applicazione, alcuni dei quali già in fase avanzata di sviluppo, facendo leva sul know-how tecnologico e la capacità di innovazione, frutto di anni di esperienza nel campo.

"È un piacere partecipare alla storia di questa realtà italiana - commenta Lorenzo Isolabella, socio di Orienta Capital Partners –, leader mondiale nel suo settore. Ne abbiamo colte fin da subito le sintonie con il nostro progetto FA R Evolution, in particolare per quanto riguarda capacità di innovare, tecnologia ed ecosostenibilità. Abbiamo ben chiare le strade che permetteranno a Bierrebi di crescere ulteriormente – conclude Isolabella – e di guadagnare nuova competitività in altre nicchie di mercato; e stiamo già iniziando a percorrerle".

Con sede a Forlì e a Milano, Orienta Capital Partners è una società specializzata in investimenti intersettoriali. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017 ad oggi Orienta ha perfezionato 23 investimenti tra cui: Sidac (flexible packaging, F. A. (Aeroporto di Forlì), Rockin’1000 (grandi eventi live), Trendcolor (cosmetica), Ilma (bioedilizia), Act Blade (pale eoliche), Plyform (componenti aerospace), Contrader (Ict Consulting).

Matteo Bondi