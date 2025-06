Orienta Partners vende l’azienda di snack proteici

Orienta Capital Partners, società forlivese specializzata in investimenti in piccole e medie imprese, ha venduto a Pleiades Capital l’azienda Vittoria Health Nutrition, un’impresa della provincia di Cuneo che si occupa di produzione di snack ad alto contenuto proteico, e in generale di alimentazione sportiva e salutistica.

Il piano strategico prevede investimenti significativi volti al rafforzamento del team, all’incremento della capacità produttiva e al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di supportare e accelerare il percorso di crescita, con Guido Dracone, azionista di minoranza e attuale amministratore delegato, che continuerà a guidare l’azienda.

"Il percorso realizzato insieme all’imprenditore – commenta Augusto Balestra, partner di Orienta Capital Partners – ha creato un’importante generazione di valore e insieme abbiamo condiviso una visione di crescita ambiziosa che ha consentito di raggiungere notevoli traguardi. L’investimento ha permesso a Vhn di triplicare il proprio fatturato sviluppando significative sinergie e aprendo nuove opportunità di mercato".