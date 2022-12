Orti di via Curte, Italia Nostra: "Il Comune acquisti l’area"

Il caso dei rifiuti ammassati in via Curte, a Schiavonia, in un’area privata, al centro di un passaggio di proprietà, solleva l’attenzione della sezione forlivese di Italia Nostra, che chiede al Comune di acquistare l’area. "La demolizione degli orti di via Curte sorprende per la rinuncia dell’amministrazione comunale a far valere quanto previsto dal piano regolatore del 2003 – scrive l’associazione ambientalista – che definiva l’area come ’Parco di via Curte’ di cui il piano operativo comunale del 2013, attraverso la scheda progettuale, indicava le aree ora manomesse come ’Orto storico da restaurare o ripristinare’".

I rifiuti lasciati a terra nell’area privata, soggetta a vincolo, ha suscitato varie proteste. Italia Nostra parla addirittura di ’scempio’. "La decadenza delle previsioni insediative del piano operativo comunale a seguito della decorrenza del termine di validità quinquennale non può riguardare l’area in questione che, come ben precisato dalle tavole di piano, non contiene alcuna previsione insediativa. Al contrario la scheda progettuale, tuttora reperibile nel sito comunale, limitandosi a confermare le previsioni a parco ne ribadiva l’interesse storico e culturale, evidenziando aree ortive pubbliche e private ed aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, prevedendo il mantenimento degli orti e del frutteto: un carattere distintivo della città entro le mura caratterizzata dalla inclusione medievale dei numerosi conventi e dalla persistenza di aziende agricole fino a tempi recenti".

Secondo Italia Nostra, "la zona finora coltivata, con sedimenti millenari intonsi, potrebbe riservare sorprese a una indagine archeologica. Sulla via Curte ci sono l’antica celletta del Salvatore con l’immagine di Gesù Cristo, oggi molto degradata che necessiterebbe di un restauro".

L’associazione conclude così: "Il Comune dovrebbe confermare queste sensibilità, per una nuova attenzione agli aspetti ecologici e paesaggistici rispetto alla precedente fase di saturazione immobiliare e commerciale delle ex aree industriali nella cintura, acquisendo l’area come è stato recentemente per l’ex Eridania e mantenendo e recuperando gli antichi orti".