Orti urbani, Forlì settima in Italia E altre 120 aree sono in arrivo

L’Istat premia la diffusione di orti urbani a Forlì. Secondo gli ultimi dati, relativi al 2021, siamo settimi nella classifica dei capoluoghi d’Italia con più terreni coltivati in città, stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Con 83 mila mq di aree ortive, Forlì fa meglio di grandi città metropolitane come Firenze, Torino e Milano mentre, a livello romagnolo, è seconda solo a Ravenna che la supera per ragioni di estensione del territorio urbano.

In città, oltre agli attuali 661 orti distribuiti su 16 zone ortive del territorio comunale, ne sono in arrivo altri 120, nell’area verde tra via Mazzatinti e via Campo degli Svizzeri.

"La classifica rende il giusto merito a una comunità che, più di altre, ha a cuore la sfida della sostenibilità ambientale e la diffusione di spazi verdi da coltivare e da vivere – dice Andrea Cintorino, assessora al ramo – . In centro come in periferia, cresce la consapevolezza che l’orto, grazie alla sua valenza aggregativa e associativa, è un luogo dove nascono preziose alleanze tra cittadini di tutte le età ed estrazione sociale. Si coltivano prodotti sani e di qualità ma allo stesso si creano micro galassie partecipative che accorciano le distanze e favoriscono il benessere collettivo".

Le aree ortive rappresentano un modello di sostenibilità urbana, dando nuova vita a terreni inutilizzati e caratterizzati da situazioni di degrado. Dove c’è un orto, si sviluppano esempi virtuosi di educazione ambientale e modelli concreti di economia solidale.