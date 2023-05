Orto botanico "Sarebbe bello e attraente"

Massimo Viroli, cosa prevede il suo progetto per l’area dell’ex Eridania?

"La realizzazione di un grande orto botanico. In Italia ne abbiamo altri, alcuni molto belli, ma manca un orto botanico nazionale: potrebbe nascere a Forlì".

Come è stata accolta la sua idea, dalla sua prima proposta ad oggi?

"Mi sono confrontato con molte associazioni cittadine e ho notato che spesso in molti mi facevano la stessa obiezione che poi cadeva una volta che spiegavo meglio l’idea".

A cosa si riferisce?

"Molti mi hanno detto che Forlì ha già un grande parco, il ‘Franco Agosto’. Questo dimostra che non si ha ben chiaro cosa sia un orto botanico e quali siano le sue potenzialità anche economiche".

Prevederebbe una forte componente legata allo studio delle essenze.

"Esatto. Per questo si dovrebbe cercare la collaborazione dell’università. Si potrebbe spostare a Forlì la Banca del seme che oggi si trova a Milano. In città si potrebbe produrre semenza per tutta Italia e si potrebbe coltivare frutta da esportare anche fuori dalla nazione".

Si dovrebbero anche realizzare delle serre?

"Sì, perché un orto botanico prevede di ricreare il clima del Giappone, del Sudafrica, del Canada… Entrare all’ex Eridania dovrebbe essere come fare un viaggio in tutti i parchi del mondo".

Questo comporterebbe un costo significativo.

"Sì, ma gli orti botanici portano un indotto importantissimo. A Londra, ad esempio, arrivano ogni anno 4 milioni di visitatori e i biglietti più bassi costano 15 euro. In Trentino, dove abbiamo un orto botanico molto apprezzato, le visite sono 400mila. Bisogna poi pensare che il guadagno non arriverebbe solo dai biglietti: sarebbe un volàno per tutta la città perché i turisti tornerebbero in centro storico, le nostre aziende avrebbero un importante sviluppo e tutta la città verrebbe positivamente riqualificata, trovando quella vocazione peculiare che oggi le manca e la fa scomparire dalla cartina geografica".

Il San Domenico non basta?

"Pensiamo al documentario mandato in onda in Germania: Rimini è citata per la Riviera, Ravenna per la sua storia, Parma per il cibo… Forlì non è proprio citata".

Lei pensa che si dovrebbe riqualificare anche l’edificio?

"Sì, potrebbe diventare uno spazio per eventi di vario genere, non necessariamente collegati all’orto botanico".

La maggior parte ha una lunga storia alle spalle e le essenze che vi crescono sono lì a volte da centinaia di anni. Quanto tempo ci vorrebbe perché l’orto forlivese sia attrattivo?

"Non bisogna aspettare per forza 200 anni per avere belle piante. Esistono forme già pronte e già molto belle. Poi, certo, ci sono piante che hanno bisogno di più tempo, ma molto rapidamente avremmo un bellissimo orto. La città potrebbe diventare la capitale della biodiversità e avere finalmente il giusto posto nella storia".

Sofia Nardi