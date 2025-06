Ortottista, una professione sempre più influente

Nei giorni scorsi si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Ortottista. Anche sul nostro territorio, l’Albo Ortottisti di Forlì-Cesena e Rimini opera quotidianamente per promuovere una maggiore consapevolezza sul valore dell’ortottista nella tutela della salute visiva. L’ortottista è un professionista sanitario laureato, specializzato nella prevenzione, valutazione, diagnosi funzionale e riabilitazione delle disfunzioni visive e dei disturbi della visione binoculare e oculomotoria. Lavora con persone di tutte le età, dai neonati agli anziani, in una varietà di contesti: ospedali, ambulatori, studi privati, strutture riabilitative, centri per l’infanzia, scuole e persino a domicilio.

Nei bambini, esegue screening visivi, rileva strabismi, ambliopie, alterazioni della motilità oculare, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo neurovisivo. In età adulta, si occupa di diplopia, astenopia, alterazioni oculari di origine neurologica, problematiche legate al lavoro al videoterminale, disabilità visiva, riabilitazione visiva in presenza di patologie come maculopatie, glaucoma, pazienti con malattie rare. Inoltre, l’ortottista è oggi coinvolto nella progettazione e gestione di percorsi di riabilitazione visiva personalizzati, basati sul lavoro multidisciplinare.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato per rafforzare la visibilità dell’ortottista sul territorio, costruendo reti interprofessionali con altre figure sanitarie e avviando progetti di sensibilizzazione verso cittadini, istituzioni e scuole. Abbiamo promosso incontri di aggiornamento e formazione per i colleghi, anche su tematiche emergenti come la disabilità visiva, lo screening nelle scuole materne, l’uso delle nuove tecnologie e l’intervento precoce nei disturbi specifici di apprendimento. Crediamo che un albo attivo non debba limitarsi alla vigilanza, ma debba essere un punto di riferimento concreto, aggiornato e presente per i suoi iscritti e per la cittadinanza.

Davide Cacciatore, presidente dell’albo ortottisti Forlì-Cesena e Rimini