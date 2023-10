Oscar della salute, premio al progetto ludico didattico

Fra i premiati dell’Oscar della Salute 2022, consegnati durante il 20° Meeting Italiano Città Sane – OMS a Bari, c’è anche il Comune di Forlimpopoli che ha ottenuto il premio Mini Oscar per ‘Giocopopoli’, nato grazie alla collaborazione con l’associazione Heart4Children (partner del Gruppo Lego per attività formativo - laboratoriali e di solidarietà). Scopo del progetto è promuovere il gioco come occasione di apprendimento, sviluppo della creatività, costruzione del presente e del futuro di bambini e adolescenti. Avviato nel settembre 2022 con una tre giorni ricca di appuntamenti nel segno dei variopinti mattoncini, ‘Giocopopoli’ ha portato alla nascita della prima Mattoncinoteca d’Italia, inaugurata a dicembre e diventata un punto di riferimento per le attività laboratoriali, comunitarie, sociali e didattiche.