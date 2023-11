Oscar della sanità 2023, ospedale pluripremiato

Forlì, 19 novembre 2023 – L’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ fa il pieno di premi e riconoscimenti. Il reparto di Urologia diretto dalla dottoressa Roberta Gunelli ha ricevuto una menzione speciale nel concorso Best Practice di Fondazione Onda per ‘l’impegno e l’attenzione profusi nella gestione delle complicanze funzionali post-operatorie del tumore della prostata’. Sono 564mila gli italiani con diagnosi di tumore alla prostata, è, infatti, la neoplasia più frequente nella popolazione maschile, che rappresenta più del 19,8 per cento di tutti i casi di tumore diagnosticate negli uomini.

Le stime indicano che una gran parte dei pazienti che ha subìto un intervento chirurgico radicale, come la prostatectomia per l’asportazione del tumore, alla prostata sviluppa problemi funzionali di incontinenza urinaria e disfunzione erettile; si tratta di condizioni che non solo spesso sono resistenti alle terapie farmacologiche ma che comportano anche un forte impatto in termini personali e sociali. Per questo è essenziale promuovere la condivisione di buone pratiche cliniche e riconoscimenti per gli ospedali più all’avanguardia.

Anche l’unità operativa di Neurologia è stata insignita di un premio, l’Eso Angels Award di livello Platinum per il secondo trimestre del 2023 grazie ai tempi delle trombolisi e i pazienti trattati. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura dell’ictus come patologia tempo-dipendente, con progetti di formazione sul campo dei medici e degli infermieri, monitoraggio e miglioramento delle fasi che compongono il percorso multidisciplinare del trattamento dell’ictus ischemico. "A partire dal primo trimestre del 2020 – spiega il direttore Longoni - l’Ausl Romagna ha aderito al progetto europeo Angels che viene effettuato presso tutte le Neurologie aziendali. L’unità operativa di Forlì, in particolare, aveva già vinto in passato il premio ‘Oro’, l’attuale premio ‘Platinum’ certifica un ulteriore miglioramento nell’efficienza del percorso di cura per l’ictus, legato in particolare alla riduzione nei tempi di accesso alla terapia trombolitica frutto del costante impegno al miglioramento profuso dal team".

Infine, l’Ausl Romagna durante la cerimonia di premiazione del Lean Health Award si è aggiudicata ‘l’Oscar della sanità 2023’ e il primo posto nella categoria value-based healthcare con il progetto Digital (he)Art Network, per aver migliorato il percorso del paziente con scompenso cardiaco. "Il progetto – sottolinea Alberto Bandini, cardiologo dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ – coinvolge tutti i reparti di Cardiologia della Romagna ed è dedicato ai pazienti con scompenso cardiaco cronico, portatori di defibrillatori impiantabili gestiti con monitoraggio del sistema da remoto. Abbiamo collaborato con il corso di laurea di Bioingegneria sede di Cesena dell’Università di Bologna, con cui stiamo sviluppando un algoritmo innovativo proprietario che ha l’obiettivo di anticipare il peggioramento clinico del paziente".