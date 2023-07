Ospedale, nuovo direttore "Lavori al pronto soccorso, cantiere entro l’autunno"

"Entro l’autunno dovrebbe aprire il cantiere per il completamento del Pronto soccorso. Inoltre verrà realizzata anche una palazzina nuova su 3 piani, nell’area ospedaliera, che ospiterà il Dipartimento materno-infantile". L’annuncio tanto atteso giunge con l’insediamento del dottor Giorgio Martelli, che da qualche giorno è il nuovo direttore del ’Morgagni-Pierantoni’; succede a Paolo Masperi, che dal 30 giugno è andato in pensione. Martelli, già dirigente dell’Irst di Meldola, ha assunto ad interim anche la direzione del centro servizi di Pievesestina dell’Ausl Romagna.

Dottor Martelli, i lavori al Pronto soccorso furono annunciati da Ausl Romagna ancora nel 2015: sono stati realizzati solo in parte e di recente alcuni politici temevano che non ci sarebbero stati i fondi per proseguirli. Si riescono a ultimare?

"Sì, la gara per la realizzazione è stata effettuata, lo stanziamento è di circa 1 milione di euro. Se tutto filerà liscio, i lavori dovrebbero iniziare in autunno".

In cosa consisteranno?

"La sala d’attesa per i pazienti non sarà più una sola, mentre sarà ampliata anche la ’camera calda’, cioé il locale di accesso al Pronto soccorso. Non va dimenticato che la struttura ha più di vent’anni, quando le esigenze erano inferiori a oggi".

Qual è la situazione odierna del progetto?

"Il primario Andrea Fabbri mi ha appena detto che è all’attenzione di tutti gli enti, Soprintendenza compresa, perché all’interno di un complesso che ha quasi un secolo".

Diceva all’inizio che in vista c’è la costruzione di un nuovo edificio: di cosa si tratta?

"Una palazzina di 3 piani, nei pressi della Torre Morgagni, che costituirà il completamento dell’area Senologica-Ginecologica dell’ospedale. Due piani saranno dedicati a Pediatria e Ostetricia, attualmente ospitati nel padiglione Vallisneri, all’ultimo piano verrà trasferita la degenza oncologica dell’Irst".

Quando sarà pronto?

"Poichè sarà finanziato con fondi del Pnrr, dovrà essere realizzato entro il 2026. Il progetto è in fase esecutiva, si spera di cominciare i lavori nel secondo semestre del prossimo anno. Il costo è ingente, perché si parla di circa 24 milioni".

A settembre inizierà il quarto anno del corso di Medicina, che alzerà a oltre 300 gli studenti che frequenteranno l’ospedale. In passato si è parlato di costruire un edificio per il corso, dotato anche di mensa. Si farà?

"Ho appena assunto l’incarico e confesso che non ne sono a conoscenza. Gli studenti di Medicina fanno lezione nell’aula Pieratelli e al padiglione Valsalva. Rappresentano un arricchimento importantissimo per l’ospedale, sia sotto il profilo della didattica che della ricerca. L’integrazione con l’Università di Bologna è un beneficio per tutta la comunità forlivese".

Concludiamo col personale: mancano delle figure apicali? "Presto l’Ausl farà il bando per il primario di Anatomia patologica".

Fabio Gavelli