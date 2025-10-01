Ospedale, una protesi per l’aorta. Debutta l’intervento innovativo. Il paziente? Salvo e già dimesso

All’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ l’equipe della Chirurgia Vascolare ha compiuto un intervento che ha il sapore dell’impresa: un paziente colpito da una rottura tamponata dell’arco aortico è stato salvato grazie a un intervento tanto delicato quanto innovativo. L’arco aortico è quella porzione del sistema circolatorio che, come un grande snodo, porta il sangue dal cuore verso cervello e arti superiori.

Il reparto, guidato da Federica Marchetti, ha impiegato una endoprotesi ramificata di nuova concezione, aprendo la strada a nuove soluzioni di cura. A firmare, in sala operatoria, il successo della procedura, sono stati Gabriele Testi, Tania Ceccacci e Francesca Bisogno. "Questa nuova protesi – spiegano i chirurghi – utilizzata per la prima volta in Romagna e per la terza volta in regione, ha consentito di trattare in urgenza, anestesia locale e in poco più di un’ora di operazione, una patologia ad altissimo rischio di mortalità, che per le caratteristiche morfologiche avrebbe richiesto un complesso e gravoso intervento".

La procedura si è svolta nella sala Angiografica della Radiologia dell’ospedale di Forlì, di cui la direttrice è la professoressa Emanuela Giampalma, con l’aiuto dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta da Emiliano Gamberini. "Questa tecnica innovativa – proseguono i medici – è molto meno invasiva rispetto alla chirurgia tradizionale e prevede l’impianto di una endoprotesi ramificata, cioè una sorta di rete metallica rivestita da tessuto, che viene inserita per via percutanea, attraverso una piccolissima incisione nell’inguine e a livello della piega del gomito, e viene poi guidata fino all’arco aortico". Un percorso che può sembrare complesso, ma che in realtà è pensato per ridurre al minimo l’impatto sull’organismo, sfruttando la tecnologia più avanzata per ricostruire dall’interno i vasi sanguigni.

Un approccio che riduce al minimo il trauma per il paziente e permette di intervenire con grande precisione. "Questa nuova protesi ha una ‘branca’, una sorta di condotto laterale, integrata direttamente sulla componente aortica che va a ripristinare il corretto percorso del sangue nell’arteria dell’arto superiore. In questo modo si esclude la parte danneggiata dell’aorta, garantendo una ricostruzione anatomica che rispetta l’origine delle diramazioni arteriose, senza intervento chirurgico e riducendo i rischi operatori. I tempi di recupero sono più brevi, tanto che il paziente è stato già dimesso in buone condizioni dopo tre giorni dall’intervento".