Ospedaletto, il calvario dell’acqua: "Rotture continue, tubi colabrodo"

L’ennesima rottura. Le tubature d’acqua di via Cellaimo, a Ospedaletto di Bertinoro, proprio non reggono. E da un paio di mesi vivono un calvario che sembra non trovare tregua. Nelle ultime settimane i residenti (qualche centinaio) si sono imbattuti in rubinetti secchi per una decina di volte. A tutte le ore. Mattina. Sera. Notte. Non c’è preferenza. L’ultimo stop, ieri notte. Con l’acqua sparita dalle case alle 23 di giovedì, per riapparire alle 8.30 di ieri mattina. La penultima, lunedì sera: il guasto era verso Bertinoro, poco prima dell’innesto con via Maestrina. Ma altre volte i blocchi dell’acquedotto erano causate da perdite ai condotti più giù, verso Forlimpopoli, o all’interno, verso l’area del Lago. Un calvario, appunto. "E questa sarebbe l’eccellenza dell’erogazione dei servizi?", si chiedono i residenti della zona; "Queste tubature sono un colabrodo", sbottano. Per poi chiedersi, all’apogeo della rabbia: "E se facessimo anche noi lo stop all’erogazione delle nostre bollette?".

Sollecita la replica di Hera, che gestisce centinaia di chilometri di reti idriche della Romagna: "Quando capita una rottura l’acqua viene chiusa su una porzione di rete più ampia di quella strettamente adiacente: si deve agire su chiusure poste sulla rete in fase di costruzione della rete stessa – precisano da Hera –. In via Cellaimo a Bertinoro è stata sostituito nel 2020 un tratto di circa 100 metri. Esiste però già un programma di sostituzione di altre tubature. Stiamo lavorando per cercare di sostituire il rimanente tratto della strada a stretto giro di posta. Di modo che – conclude Hera –, i problemi verranno definitivamente risolti". Sta di fatto che il malumore a Ospedaletto tiene il passo di questo scorcio d’estate, e ribolle: "Riteniamo che l’amministrazione comunale, che ci rappresenta – sostengono i residenti –, potrebbe farsi sentire presso Hera, a tutela dei propri cittadini".