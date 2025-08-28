Ospitalità: il secolo è vicino. E quest’anno si celebra la libertà

Il filo rosso che tiene insieme il corposo programma della 99ª edizione della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro (4-7 settembre) è la libertà. "Non poteva essere diversamente nell’80° anniversario della Liberazione di Bertinoro – commenta il sindaco Filippo Scogli –, faremo memoria di questo momento storico fondamentale per il nostro paese e lo faremo attraverso le voci della sua manifestazione più importante, per sottolineare quanto siano ancora oggi significative le vicende che portarono alla fine della guerra e alla sconfitta del nazifascismo".

Il primo evento, giovedì 4, è alla Chiesa di San Silvestro a partire dalle 17, con la premiazione del concorso di poesia dialettale ‘Omaggio a Spaldo’, giunto alla XXIV edizione, curato dall’Accademia dei Benigni. Alle 19, nel Palazzo Comunale s’inaugura la mostra ‘Ritrovare i fili della Memoria per tessere nuove trame’ firmata dagli artisti Marcello Di Camillo e Simone Ferrarini con la collaborazione di Sofia Boni. In esposizione le immagini realizzate per un inedito gioco da tavolo che si pone l’obiettivo di creare una nuova possibilità di trasmissione dei fatti e dei valori che sono stati alla base della lotta per la Liberazione.

Dalle 21, piazza della Libertà ospiterà la 7ª edizione di Collincanto, il concorso canoro per giovani solisti che si avvale della direzione artistica di Samuele Bazzocchi. Ospite della serata sarà Fabrizio Coveri, storica voce dei Khorakhané.

Il venerdì ospita l’iniziativa nazionale ‘Le Notti del Vino 2025’, un evento diffuso in tutta Italia, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino – Bertinoro è Città del Vino dal 1998 –: due gli appuntamenti principali. Alle 18 da Largo Cairoli partirà una camminata con una sosta alla cantina Celli. Posti limitati, partecipazione gratuita con prenotazione: 0543.469213, turismo@comune.bertinoro.fc.it. Alle 20,30 in piazza della Libertà tornerà l’immancabile appuntamento con la ’Cena della Vendemmia’: protagonisti i vini e i prodotti del territorio con un menù studiato per esaltarne i sapori. Ogni portata sarà abbinata ai vini delle cantine dell’Associazione Vignaioli di Bertinoro, raccontati e serviti dai sommelier di Ais Romagna. Prenotazione obbligatoria a turismo@comune.bertinoro.fc.it. Costo adulti: 30 euro. Alle 22, musica con i Total Peppers.

Sabato alle 16,30 nel Palazzo Comunale sarà presentato il docufilm ‘Bella Ciao!’ realizzato dalla regista Giulia Giapponesi, che converserà con Miro Gori, presidente dell’Anpi provinciale, e Gessica Allegni, assessora regionale alla cultura. Alle 19,30, in piazza della Libertà, concerto della band Rock E45 nata da un progetto, ormai decennale, che coinvolge ogni anno diversi giovani musicisti di Kaufungen e di Bertinoro. Alle 21,30, nei Giardini della Rocca, andrà in scena il concerto di Ermal Meta, organizzato in coprogettazione con la Fondazione Entroterre. Sono ancora disponibili posti in piedi. Biglietti acquistabili on line su boxol.it. Musica anche in Piazza della Libertà: alle 22 si terrà il concerto della band ‘Belli Cappelli’.

Domenica ai piedi della Colonna delle Anella si rinnova il Rito dell’Ospitalità, il momento centrale della Festa. La mattina si apre alle 9 nella Concattedrale di Santa Caterina con la Santa Messa. Alle 10 da piazza Garibaldi partirà il corteo storico con gli sbandieratori, che raggiungerà largo Cairoli per la premiazione del Vignaiuolo Nuovo, assegnato a Francesco Bandi dell’azienda agricola biologica La Via del Colle. Alle 11 in piazza della Libertà, ai piedi della Colonna, si terrà il Rito. Ad arricchire la cerimonia, l’intervento dell’artista Denis Campitelli che presenterà brani e poesie di autori dialettali romagnoli legati al tema della Liberazione. Nel pomeriggio in piazza della Libertà spazio ai più piccoli, con le attività curate dalle associazioni Animasole e Pietre Resistenti. Alle 18, nel Giardino dei Popoli, verrà inaugurato il percorso artistico ‘Connessione collettiva temporanea’. Alle 21,30, tornano attesissimi i Musicanti di San Crispino, con il loro concerto itinerante. Gran finale alle 23 con la magia dei fuochi d’artificio.

Matteo Bondi