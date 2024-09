Ospitalità per 8.000 persone. Bertinoro, quattro giorni di festa: "Insisteremo sulla cultura"

L’anello di molecole ‘Borromeo’, come esempio di bellezza applicata alla scienza, spiegato dal Premio Nobel per la Chimica Jean-Pierre Sauvage. Ma anche le 1.300 persone assiepate ai giardini della Rocca per il concerto di Daniele Silvestri. Sono tanti i momenti salienti della 98ª edizione della Festa dell’Ospitalità di Bertinoro, conclusa ieri. In mattinata si è svolto il rito dell’Ospitalità con la chiamata dei vari ospiti alla Colonna delle Anella che campeggia in piazza della Libertà. Mai come quest’anno era ricco il parterre di nomi illustri invitati, fra il già citato Premio Nobel, accompagnato dal protettore per la ricerca dell’università di Bologna, Alberto Credi, al direttore d’orchestra Marco Sabiu, dal professore ed ex sindaco di Forlì, Roberto Balzani, al fotografo del Carlino Cristiano Frasca, che proprio in piazza ha allestito la sua mostra ‘Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca’ (resta fino al 15 settembre presso l’ufficio del turismo).

L’Ospitalità ha saputo attrarre pubblico ogni sera, da giovedì scorso, con un programma che ha intrecciato musica e appuntamenti culturali, gastronomia e animazione. "Questa edizione della Festa dell’ospitalità la ricorderemo a lungo – commenta Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, più che soddisfatta –. Per quattro giorni Bertinoro è stata il fulcro della cultura e dello spettacolo del territorio. Quattro serate da sold out di pubblico. Il tutto impreziosito dal rito dell’ospitalità, con un corteo storico quest’anno molto numeroso e rinnovato, con interventi alla colonna di personalità di calibro internazionale, a partire dal premio nobel Sauvage, che ci ha onorati del suo contributo. Non possiamo che essere soddisfatti e felici, devo ringraziare la giunta e gli uffici, che sostengono la linea di questa amministrazione: credere nella cultura, investire, promuovere e far crescere il territorio attraverso la cultura. È il nostro grande motore, la nostra vera opportunità. Proseguiremo in questa direzione".

La stima delle persone salite sul colle in questi quattro giorni, secondo la stessa sindaca, si aggira sulle 8.000.

Matteo Bondi