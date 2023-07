Ospite d’eccezione a Tredozio Erf premia la carriera di Elio

di Quinto Cappelli

Ritornano domani pomeriggio, alle ore 15, a Palazzo Fantini di Tredozio gli eventi dell’Emilia Romagna Festival, nell’occasione con il conferimento del Premio alla Carriera Erf 2023 che quest’anno viene attribuito al cantante e artista Stefano Belisari, in arte Elio. Riflettori quindi nel paese dell’alto Tramazzo sull’istrionico, imprevedibile, vulcanico, irriverente Elio, caro amico di Erf, con cui collabora da molti anni e da cui viene premiato per questa 14ª edizione.

"Il tutto avverrà fra chiacchiere con l’amico Massimo Mercelli, presentatore della manifestazione – spiegano gli organizzatori – e musica con la partecipazione di un artista d’eccezione, Pietro Beltrani al pianoforte, per un omaggio ai tanti progetti realizzti con lui in quasi vent’anni di collaborazione. Beltrani ci regalerà l’esecuzione di celeberrime pagine: da Rossini a Mozart, da ‘L’opera da 3 soldi’ di Kurt Weill, a Gershwin e Jannacci, tante sono le tappe che hanno segnato la carriera di Elio al di fuori della musica pop e tanti sono stati i progetti che Erf ha ospitato e con cui ha sviluppato questa lunga amicizia".

Elio e Mercelli ne parleranno quindi sul palco all’aperto di Palazzo Fantini, tra il serio e il faceto sulle note della musica. A fine evento sarà possibile visitare il giardino storico (ingresso gratuito fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione (info: https:www.emiliaromagnafestival.it e tel. 0542.25747).

"Se c’è un filo conduttore tra Rossini e gli Skiantos, per Elio probabilmente passa dal coro delle Voci bulgare – è il commento del giornalista Giuseppe De Lorenzo allegato alla presentazione dell’evento –. Stefano Belisari, in arte Elio, si è mosso all’interno dell’industria musicale, culturale e di intrattenimento italiana senza mai considerare troppo seriamente i limiti delle categorie suddette, ma prendendo invece molto sul serio la musica. Fin dalle prime attività con Elio e le Storie Tese, catturando il gioco situazionista-demenziale di Freak Antoni e sposandolo con una poliedricità musicale che andava da Frank Zappa agli Earth Wind & Fire, vi era già presente una tensione pedagogica all’ascolto attivo della musica".

Tredozio, e Palazzo Fantini in particolare, aprono dunque le manifestazioni estive col botto, perché Elio non si accontenterà certo solo di ritirare il premio alla carriera, ma dimostrerà che la sua carriera sta proseguendo in grande stile.