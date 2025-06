’Osservo’ in Val Bidente: al via il festival itinerante

Parte domani il festival Osservo. Alle 21 in piazza Ferrer a Civitella proiezione del film ‘Vado verso dove vengo’ di Nicola Ragone. Un viaggio tra le storie di lucani emigrati e chi ha scelto di restare. Un documentario antropologico che attraversa Stati Uniti, Inghilterra, Svezia e torna nei paesi della Basilicata, Dialogo tra Clarissa Gianelli del Collettivo Monnalisa e Lorenzo Lunadei presidente dell’associazione Chiocciola - Casa del Nomade di Pennabilli. Cena a cura della Proloco di Civitella, Auser e Mazapegul.

Venerdì, alle 21, a Galeata nel Cortile del Palazzo del Podestà e via Zannetti proiezione di ‘Pasturismo’ di Andrea Chiloiro, Riccardo Franchini, Giovanni Labriola, Matteo Ragno. Il turismo rurale tra autenticità e mercificazione: pastori, montagne e confini culturali tra Albania, Kosovo e Montenegro. Una riflessione poetica e politica sul futuro delle ’terre alte’. Dialogo con il regista Riccardo Franchini parte del collettivo Boschilla. Cena a cura della Proloco di Galeata e Osteria di via Zanetti. Dj Sky dalle 19 e Dj set con Rumors dalle 23.

Si continua domenica a Santa Sofia al Parco della Resistenza sempre alle 21 ‘Pratomagno’ di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino. L’incontro tra Alberto, nato in Toscana, e Sulayman, giovane pastore gambiano, è il cuore di questo racconto intimo tra memoria, paesaggio e migrazione. Un ritorno, dopo anni, tra ricordi, pioggia e alluvioni. Dialogo con Tommaso Orbi (produttore), Gianfranco Bonadies (regista) e Francesco Suzzi di Mediterranea Saving Humans. Cena a cura della Proloco di Santa Sofia e Cocker.

Tra le attività in programma ‘Cineforum a colazione Val Bidente: Terra di transiti sabato alle 10 al Chiostro di Pianetto (Galeata) proiezione del documentario RAI (1961). Una rara testimonianza d’epoca sui migranti meridionali arrivati in Romagna negli anni ‘50, per riscoprire la trama storica di questa terra di transiti, di abitanti che vanno, che restano, arrivano e ritornano.

Due le passeggiate in programma: sabato con Atrio e Rete360 con ritrovo ale 16,30 al Pantano di Galeata. Al termine della passeggiata aperitivo a cura della Condotta Slow Food Forlì Appennino Forlivese e Teodorico, con i prodotti delle attività locali maggiormente colpite dalle frane e dai dissesti. Domenica, invece, ‘Trekking a San Paolo in Alpe: Ecotoni – trame di paesaggi relazionali’ guidato da Tour de Bosc, Martina Mainetti e Stefano Samorè. Ritrovo alle 9 in piazza Matteotti a S. Sofia. Sabato 20 alle 16,30 alla biblioteca comunale di Galeata laboratorio di Nati per leggere rivolto ai più piccoli. A seguire, un laboratorio creativo e una gustosa merenda offerta dall’Associazione Teodorico.

Oscar Bandini