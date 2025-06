’Osservo’: passeggiate, musica, film e laboratori

Torna dal 26 al 29 giugno la seconda edizione di ’Osservo’, festival diffuso nell’Alta Valle del Bidente, che intreccia cinema documentario, attività partecipative e riflessioni condivise sull’abitare, l’ambiente e le relazioni di comunità. "Il titolo di questa edizione, ‘Opacità di confine’, è più di un tema: è una postura – chiariscono gli organizzatori – che desideriamo assumere insieme. In un tempo che tende a separare e classificare, scegliamo di esplorare i margini come luoghi vivi, spazi di attraversamento, di vite interconnesse e di ascolto. Un confine opaco non divide in modo netto, ma si lascia attraversare, filtrare, contaminare: apre possibilità, genera altri modi di guardare il mondo, permettendo di convivere nella differenza".

Nato dopo l’alluvione del 2023, Osservo è un collettivo di giovani per riflettere insieme su temi urgenti. Questa edizione si avvale del contributo dei Comuni di Civitella, Galeata, Santa Sofia e il patrocinio di Parco nazionale, Slow Food Forlì Appennino Forlivese e il supporto di Pro loco di Civitella, Galeata e Santa Sofia, Auser, Malapena, Cocker, Campanaria, Tour de Tosc, Rumori, Taiga, Teodorico, Atrio, Rete 360, Monnalisa, Oltreterra, Nati per Leggere, Polo Unico delle famiglie. Si parte giovedì 26 alle 21 a Civitella (piazza Ferrer) con la proiezione di ‘Vado verso dove vengo’ di Nicola Ragone. Dialogo tra Clarissa Gianelli del Collettivo Monnalisa e Lorenzo Lunadei presidente dell’associazione Chiocciola - Casa del Nomade di Pennabilli. Cena a cura della Pro loco di Civitella, Auser e Mazapegul. Venerdì 27 alle 21 a Galeata (cortile palazzo Podestà) ‘Pasturismo’ di Andrea Chiloiro, Riccardo Franchini, Giovanni Labriola, Matteo Ragno. Dialogo con il regista Riccardo Franchini da parte del collettivo Boschilla. Cena a cura della Pro loco Galeata e Osteria di Via Zanetti. A seguire Dj Sky dalle 19 e Dj set con Rumors dalle 23.

Domenica 29 a Santa Sofia, (Parco Resistenza) alle 21 ‘Pratomagno’ di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino. Dialogo con Tommaso Orbi (produttore), Gianfranco Bonadies (regista) e Francesco Suzzi di Mediterranea Saving Humans. Cena a cura della Proloco di Santa Sofia e Cocker. Altre attività in programma ‘Cineforum a colazione in val Bidente: ‘Terra di transiti’ sabato 28 alle 10 al chiostro di Pianetto con proiezione del documentario Rai (1961): rara testimonianza d’epoca sui migranti meridionali arrivati in Romagna negli anni ‘50, per riscoprire la trama storica di questa terra di transiti, di abitanti che vanno, restano, arrivano e ritornano. Poi due camminate: passeggiata tra il lusco e il brusco (tra Galeata e Civitella) il 28 giugno a Pantano di Galeata con Atrio e Rete360 (333.3181101). Sabato alle 16,30 ‘Dove i colori si incontrano’: letture e laboratori per bambine e bambini con Nati per Leggere presso la Biblioteca Comunale di Galeata. Laboratorio creativo e merenda offerta dall’Associazione Teodorico. Infine domenica 29 Trekking a San Paolo in Alpe: Ecotoni – trame di paesaggi relazionali guidata da Tour de Bosc con ritrovo alle 9 in piazza Giacomo Matteotti a S. Sofia (333.3181101).

Oscar Bandini