’Ossicini’ domani al teatro dei Sozofili

Al Teatro dei Sozofili di Modigliana domani alle 17 andrà in scena lo spettacolo ’Ossicini’ della Compagnia Rodisio / Solares Fondazione delle Arti, con Manuela Capece. Protagonista è una donna che vive in un luogo nascosto che pochi hanno visto. La chiamano donna delle ossa, raccoglitrice, vecchia saggia ma tutti la conoscono come la loba, la lupa. Una fiaba che racconta il prendersi cura delle radici, degli altri e del mondo in cui viviamo. Prenotazioni a teatrosozofili@ater.emr.it o tel. 348.1544901.

