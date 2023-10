‘Osterie d’Italia’, ancora la chiocciola per La Campanara

La guida Slow Food ‘Osterie d’Italia’ premia con la chiocciola La Campanara di Pianetto di Galeata, unico locale del Forlivese a cui è stato attribuito il prestigioso riconoscimento dello storico sussidiario del mangiar bene all’italiana. Una conferma per la osteria bidentina gestita con passione da anni nel borgo cinquecentesco da Alessandra & Roberto (foto) e da uno staff giovane e motivato, a cui sono arrivate le congratulazioni di amici e operatori del settore.

Sono 128 le osterie dell’Emilia-Romagna nella guida tra cui 13 novità e 21 chiocciole. "Il 2023 in Emilia-Romagna sarà ricordato – scrivono gli autori Francesca Mastrovito ed Eugenio Signoroni – come l’anno dell’alluvione. Di quei giorni rimarrà, insieme al dramma di chi ha perso tutto o molto, anche la straordinaria solidarietà ricevuta e data. Di questa solidarietà sono stati protagonisti anche osti e ostesse. Chi non è stato colpito è andato ad aiutare o ha messo in moto le proprie cucine per sfamare volontari e sfollati". Gli autori aggiungono: "La ricostruzione, specie in montagna, sarà lunga e delicata. Il lavoro delle osterie è sempre più complesso: le conseguenze dell’alluvione si sommano ai costi crescenti di energia e materie primei, ma anche alla carenza ormai sistemica di manodopera cui si cerca di reagire migliorando i tempi di lavoro, anche se questo non di rado comporta aperture più limitate. Ma è anche un lavoro prezioso: sedersi al tavolo delle osterie sarà ancor di più importante per sostenere loro e i territori che ogni giorno raccontano coi loro menù".

"Questo riconoscimento prestigioso per La Campanara, ma anche per tutta la val Bidente – dice il sindaco di Galeata, Francesca Pondini –, è il risultato di tanto lavoro e passione. Da Alessandra e Roberto l’ospitalità è il segno distintivo e il successo di tante iniziative dell’estate appena trascorsa, grazie alla collaborazione tra le due Pro loco di Galeata e Borgo Pianetto con il supporto de La Campanara (in particolare, del Festival dei Tempi di Recupero) ha fatto conoscere le eccellenze non solo gastronomiche ma anche culturali, storiche ed artistiche di questa parte di Romagna Toscana".

Oscar Bandini