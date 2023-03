Ottantadue Music Club: ecco il programma

L’Ottantadue Music Club di Forli riparte alla grande con un ricco ed articolato programma musicale che avrà luogo di sabato sera alle ore 22 nei locali di Ottantadue Music club in corso Garibaldi 82. I concerti proposti dalla Naima Fondation, in collaborazione con l’associazione Marco Polo 82, prenderanno il via l’11 marzo in cui si esibiranno i ‘ Brillanti Sparsi On The Beach’, con Nick Pizzinelli, batteria e voce; Andrea Torre, tastiera e voce; Ernesto De Pascalis, chitarra, con un nuovo repertorio di canzoni presentate da Michele Minisci, che racconta ciò che avveniva nei favolosi anni Sessanta; ingresso 10 euro.

Il 18 marzo sarà la volta dell’ Irish Corner Quartet, con Fabio Falcinelli, violino, flauto, tin whistle, irish bones; Sergio Masula, cajon, bodhran; Rita Calaciura, chitarra e voce; Aldo Veronesi, violino. Poi il 25 marzo il gruppo Primavera Flamenca Las Margaritas presenterà danza flamenca, con Barbara Montemaggi, Caterina Biondi, Manuela Mercurio e James Foschi che leggerà alcune poesie di Federico Garcia Lorca. Il 1° aprile Claudia Macori interpreterà Jeff Buckley mentre Vincent Costantino Chinasky racconterà la sua Rock Generation.

Seguirà l’8 aprile l’ Arancia Meccanica che celebrerà i suoi 50 anni di attività col grande rock delle più famose band passate dal Naima. Poi il 15 aprile sarà la cantante forlivese Olivia Foschi, dopo innumerevoli concerti anche nel Blue Note di New York, ad arrivare al club Ottantadue; Il 22 aprile sarà a Forlì Irene Robbins col suo Jazz Trio. Il 29 aprile il Club ospiterà un evento suggestivo ‘Quelli della Domenica Le Canzoni della Tv’, con Gabriele Graziani e Enrico Farnedi. Il 6 maggio è programmato ‘Le canzoni della radio’, con la Maramao Italian Swing Band, che proporrà canzoni dagli anni Venti agli anni Quaranta. Il 13 maggio si esibirà Indaco Trio Sing and Play Chet Baker e Billie Holiday’. Poi il 20 maggio una special reunion con Jimmy Villotti- Pippo Guarnera- Vince Vallicelli. Ingresso euro 15. Infine il 27 maggio un gran finale con la super band Guajiros Del Son. Per Info e Prenotazioni: 366 1512799

r. r.