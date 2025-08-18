Otto film da scoprire a Forlimpopoli. Stasera in anteprima ‘L’ultimo turno’

Con il finire dell’estate si avvicina la nuova stagione cinematografica: per farsi un’idea di cosa ci aspetta da settembre nelle sale cinema, all’Arena Verdi di Forlimpopoli sono in programma 5 anteprime. Nella suggestiva cornice della corte interna della rocca albornoziana, si comincia stasera con ‘L’ultimo turno’. Un’infermiera si trova coinvolta in una snervante corsa contro il tempo. Con la bravissima Leonie Benesch (già ammirata in ‘La sala professori’) che trascina il film ben oltre i cliché del cinema medico.

Il 22 agosto sarà proposto ‘Tutto quello che resta di te’. Quando un adolescente palestinese resta ferito in uno scontro con soldati israeliani durante una protesta, la madre ripercorre gli eventi che hanno condotto la famiglia fino a quel fatidico momento. Il 23 è la volta di ‘La famiglia Leroy’: Sandrine Leroy comunica al marito Christophe di voler divorziare. I loro figli saranno presto abbastanza grandi da lasciare la casa. In un’operazione disperata, Christophe organizza un fine settimana per salvare il matrimonio: un viaggio che tocca i luoghi chiave della storia della loro famiglia. Domenica si proietta ‘Bolèro’, sulla vita e la carriera del grande musicista Maurice Ravel: la genesi minuziosa di un capolavoro musicale. Memorabile la fotografia e il sonoro. Lunedì prossimo sullo schermo l’ultima delle anteprime, ‘Jane Austen ha stravolto la mia vita’: una commedia sognante su una donna in cerca di un nuovo amore attraverso i personaggi della scrittrice britannica.

Come al solito la programmazione dell’arena spazia su vari generi e non sono previste solo anteprime. Per esempio, mercoledì viene proposto il film in gran parte girato a Cesena e nelle nostre zone ‘Tornando a Est’. La pellicola adotta lo stesso tono naif del film precedente (Est) mettendo al centro della vicenda un trio di teneri protagonisti: tre ragazzi degli anni ‘90 che abitano in provincia ma sognano di fare parte di un mondo più grande. Alla proiezione saranno presenti gli autori del lungometraggio. In sala anche due pellicole ‘invisibili’, cioè due film che non hanno trovato spazio nelle sale di prima visione: il 26 verrà proposto ‘Tre amiche’ (Joan, Alice e Rebecca e un viaggio tra i loro mariti, compagni e amori); il 27 agosto la programmazione propone ‘100 litri di birra’ (travolgente commedia finlandese scorretta). In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno del cinema Verdi.

ma. bo.