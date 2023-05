Otto Provinciali interrotte, tre completamente

A causa delle abbondanti piogge diverse frane hanno messo in ginocchio la viabilità provinciale, provocando la chiusura di sette strade nel Forlivese e una nel Cesenate. Dalla Provincia ieri hanno fatto sapere che in quei tratti "al momento la viabilità è interdetta per il tempo necessario alla quantificazione del danno e alla programmazione ed esecuzione dell’intervento di ripristino della viabilità".

Tre provinciali sono chiuse per l’intera estensione: la Sp 21 Trebbio (Casone di Dovadola-Modigliana), la Sp 81 Trebbio-San Savino e la Sp 104 Dovadola-Montecolombo (verso Predappio). Inoltre, la Sp66 Casale è chiusa dall’inizio fino al Km 3 (Modigliana-Brisighella), la Sp 47 Predappio-Rocca San Casciano a monte di Predappio Alta, la Sp 54 Baccanello dal Km 2 per l’intera estensione (Pieve Salutare-Predappio). Sulla Sp 129 Modigliana–Rocca San Casciano, chiusa al Km 1,5, i tecnici ieri erano al lavoro poi per liberare una corsia e potere ripristinare un collegamento per addetti ai lavori verso Modigliana. Nel cesenate infine, la Sp 134 via Piana, collegamento Ranchio Pieve di Rivoschio, è chiusa dal Km 7 all’8.

Spiega il presiedente della Provincia, Enzo Lattuca: "I nostri tecnici, dopo un coordinamento con la prefettura, stanno predisponendo un monitoraggio delle situazioni critiche e una ricognizione dei danni il più possibile puntuale, per procedere al ripristino della viabilità. Ci sono anche altre frane e smottamenti meno impattanti, che occupano solo parzialmente le carreggiate e su cui andremo a intervenire subito dopo le emergenze".

q. c.