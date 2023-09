Ottomila euro per i Comuni del Parco Il Consiglio Direttivo della Federparchi ha trasferito 8.000€ alla Comunità del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, raccolti come contributi per i danni causati dall'alluvione in Emilia Romagna. La Comunità deciderà come impiegare la somma.